PKP CARGO i LTG CARGO zacieśniają współpracę

Dzisiaj w Wilnie została podpisana umowa o powołaniu przez PKP CARGO S.A. i LTG CARGO polsko-litewskiej spółki intermodalnej

Zawarcie umowy miało miejsce podczas polsko-litewskiego szczytu rządowego. Kontrakt stanowi, że PKP CARGO i LTG CARGO Polska (spółka zależna LTG CARGO) utworzą spółkę celową, która będzie operatorem logistycznym zajmującym się obsługą ładunków przepływających na trasie Litwa-Polska-Europa Zachodnia. Chodzi więc nie tylko o samo przewiezienie towaru od terminala do terminala, ale także jego przeładunek, dostawę w ramach „ostatniej mili” oraz zadbanie o przetwarzanie dokumentów. Przy czym PKP CARGO uzyskało gwarancję obsługi przewozów oferowanych przez stronę litewską na odcinku polskim, a w perspektywie również możliwość obsługi odcinków zagranicznych.

Nowa spółka będzie operować na rynku intermodalnym, który jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem towarowych przewozów kolejowych. W PKP CARGO już teraz intermodal odpowiada za niemal 20 proc. pracy przewozowej, a pod względem masy jest to około 10 proc. ładunków. – Ta umowa to przykład realizacji strategii Grupy PKP CARGO. Dążymy do tego, aby z przewoźnika kolejowego przekształcić się w operatora logistycznego – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Chcemy też być coraz bardziej aktywnym podmiotem w naszej części Europy – dodaje Warsewicz.