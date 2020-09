Rosyjska konkurencja w branży nieruchomości

Rosjanie zamierzają w przyszłym roku wkroczyć do polskiej branży pośrednictwa nieruchomości.

Polska i Czechy mają być rosyjskim przyczółkiem dla europejskiego rynku nieruchomości. Jak podaje „Puls Biznesu”, rosyjska firma pośrednictwa zamierza wydać 2 mln zł na otworzenie swojego biura w naszym kraju.

„Etaży”, czyli „Piętra”, bo tak się nazywa - jest rosyjskim gigantem na tamtejszym rynku. Swoje biura ma w Rosji i innych krajach byłego ZSRR.

Oddział w Polsce planujemy otworzyć w II kwartale 2021 r. Wstępnie zakładamy, że pierwsze biuro powstanie w Warszawie, ale rozważamy także uruchomienie biur w innych miastach na zasadach franczyzy - mówi cytowany przez „PB” Ildar Chusajnow, prezes Etaży.

Rosyjska agencja działa od roku 2000, a założył ją na Syberii dwudziestoletni wówczas Ildar Chusajnow. Oprócz pośrednictwa i przygotowywania analiz rynkowych zajmuje się również doradztwem kredytowym i ubezpieczeniowym. Obecnie jest jedną z trzech największych firm rosyjskich działających w tej branży. Według magazynu „Forbes” uznawana jest za jedną z najszybciej rozwijających się firm na rynku nieruchomości. Swój rozwój opiera na systemie franczyzowym.

W ramach swojego programu lojalnościowego zapewnia niższe ceny usług remontowych i porządkowych. Zdaniem Ildara Chusajnowa polski rynek jest duży, dzięki czemu będzie popyt na tego typu kompleksowe usługi. Rosyjska agencja zamierza być liderem w naszym kraju.

Wojciech Kuc, były prezes Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości wartość polskiego rynku pośrednictwa nieruchomości szacuje na ok. 750 mln zł rocznie, przy założeniu, że średnia transakcja wynosi 250 tys. zł, średnia prowizja pośrednika to 2,5 proc., a liczba transakcji to ok. 120 tys. rocznie.

Czeski oddział ma rozpocząć działalność jeszcze w tym roku.

