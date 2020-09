Pekao: Kolejne kwartały będą lepsze

Otoczenie makroekonomiczne powinno wspierać poprawę wyników sektora przedsiębiorstw w kolejnych kwartałach, wynika z raportu Banku Pekao ‘Krajobraz po bitwie. Wyniki sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020 roku”. Zdaniem autorów raportu, stopniowo powinna się poprawiać sytuacja eksporterów, którzy znacznie mocniej ucierpieli podczas gwałtownego spowolnienia w II kw. 2020 r.

Bank Pekao spodziewa się płytszego spadku PKB w III kw. br. niż miało to miejsce w II kw. - o 1,5 proc. r/r wobec -8,2 proc. r/r zanotowanego w II kw.

W mijającym kwartale firmy dość szybko złapały ponownie oddech. Według naszych szacunków, PKB kraju wzrośnie aż o ok. 8% kw/kw (po odsezonowaniu). W kolejnym kwartale spodziewamy się już spowolnienia obserwowanego ożywienia i stopniowego powrotu do ścieżki długookresowego trendu. Motorem wzrostu w najbliższych kwartałach pozostanie konsumpcja. Sytuacja na rynku pracy jest znacznie lepsza niż można się było tego spodziewać, co w najbliższym okresie powinno wspierać wydatki gospodarstw domowych. Głównym wyzwaniem pozostaną natomiast inwestycje firm, które aż do końca bieżącego roku notować będą prawdopodobnie coraz głębsze, rekordowe spadki r/r - czytamy w raporcie.