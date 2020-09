MZ: 194 laboratoria wykonują testy na koronawirusa

Na koronawirusa zmarło w Polsce 2270 osób, a średnia miesięczna liczba zgonów to 35 tys. osób

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Obecnie na liście są 194 laboratoria.

Od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, czyli od 4 marca, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 77 tys. 328 osób, z których 2270 zmarło. Średnia miesięczna liczba zgonów w Polsce to około 35 tys. osób, co oznacza, że w okresie od marca do września zmarło łącznie około 210 tys. osób.

Pełna lista laboratoriów – z rozbiciem na poszczególne województwa – dostępna jest pod tym adresem

PAP/mt

