Macierewicz: koalicja nadszarpnięta, ale jestem optymistą

Nie ma wątpliwości, że po ostatnich głosowaniach w Sejmie koalicja Zjednoczonej Prawicy została istotnie nadszarpnięta, ale jestem optymistą, jeśli chodzi o rządy polskiej prawicy - powiedział w sobotę wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. Wątpię, żeby doszło do przyspieszonych wyborów - dodał

Macierewicz pytany w Polskim Radiu 24 o przyszłość Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział że nie ma wątpliwości, że koalicja została bardzo istotnie nadszarpnięta po ostatnich głosowaniach w Sejmie. Za to co do przyszłości i perspektyw, to będziemy rozmawiali w ramach kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych dniach i podejmiemy stosowne decyzje - powiedział wiceprezes PiS.

Pytany, czy głównym powodem kłopotów w koalicji rządowej jest ustawa o ochronie zwierząt, odparł, że dużo poważniejszym problemem było stanowisko lidera Porozumienia Jarosława Gowina w sprawie wyborów prezydenckich. Na skutek jego ówczesnego działania wybory (planowane na 10 maja - PAP) musiały zostać przesunięte, co odbiło się w sposób niesłychanie istotny na samym przebiegu wyborów i na ich kształcie. Takie wydarzenia, dużo poważniejsze, już mieliśmy za sobą i one wskazywały na konieczność pewnych zmian, czy innego podejścia do wzajemnych relacji - powiedział Macierewicz. Podkreślił, że „waga tamtej sprawy była niepomiernie większa niż jakiekolwiek inne ostatnio wydarzenie”.

Zaznaczył jednocześnie, że jest optymistą, jeśli chodzi o rządy polskiej prawicy. Jestem przekonany, że one będą trwałe i stabilne po uprządkowaniu tej sceny, która nastąpi w najbliższym czasie - powiedział. Jak dodał, więcej informacji należy spodziewać się po poniedziałku, kiedy ma się spotkać kierownictwo PiS. Wątpię, żeby doszło do przyspieszonych wyborów. Nie sądzę, żeby takie były konsekwencje tych ostatnich wydarzeń - dodał wiceprezes PiS.

Pytany z kolei o rekonstrukcję rządu, ocenił, że będzie ona bardzo głęboka. Nie ma wątpliwości, że rząd, który ukształtuje się w najbliższym czasie, musi być rządem, nie tylko jeśli chodzi o strukturę ministerstw, ale także o skład personalny, bardzo silnym. W wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym czekają nas niesłychanie istotne wyzwania, które przekraczają skalę problemów, o których teraz się mówi - powiedział Macierewicz.

PAP/mt

