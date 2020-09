Duży sukces Kajetanowicza i Szczepaniaka w WRC3!

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak drugi raz z rzędu wygrywają rywalizację w Rajdzie Turcji w WRC3

Rajd Turcji to jeden z najbardziej wymagających wyścigów. Długie odcinki rozgrywane przy wysokich temperaturach. Do tego niespodzianki w postaci koleiny i wielkich głazów.

Kajetanowicz i Szczepaniak triumfowali na sześciu odcinkach specjalnych.

Zrobiliśmy to, po raz drugi wygraliśmy Rajd Turcji! Po trudnym dla nas Rajdzie Estonii trzeba było się szybko pozbierać. Rajdy to impreza dla „dużych chłopców”, nie ma czasu na sentymenty. Triumfujemy w najtrudniejszych zawodach sezonu, to wielka duma. Mimo ekstremalnie trudnych warunków wszystko działało perfekcyjnie. Cały zespół spisał się świetnie i myślę, że powinniśmy być z siebie dumni. Dziękuję też RaceSeven, który przygotowuje nam samochód i wkłada w to mnóstwo serca. Pokazaliśmy, że LOTOS Rally Team daje sobie radę w każdej sytuacji. To bardzo ważne, żeby po prostu pokonywać trudności, bez względu na to, jak duże są. Mam nadzieję, że przynosimy dumę Polakom, pokazując, że możemy walczyć i wygrywać z najlepszymi - skomentował Kajetanowicz.