Nowa moneta kolekcjonerska NBP: Wielcy polscy ekonomiści

Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł: Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Grabski

Na awersie monety umieszczono stylizowany wizerunek wykresu słupkowego utworzonego z ornamentu roślinnego (osie) oraz kłosów zboża (słupki), a także tytuł najważniejszego dzieła Stanisława Grabskiego: Ekonomia społeczna.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek Stanisława Grabskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 12 000 sztuk, jej cena wynosi 150 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner. Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Moneta / autor: NBP

Stanisław Grabski (1871–1949) łączył role polityka, naukowca i publicysty. Był bratem Władysława Grabskiego, autora reformy walutowej z 1924 r. W młodości działał w ruchu socjalistycznym, lecz stopniowo zbliżył się do obozu narodowego. Przez wiele lat wykładał ekonomię na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza. (…) Grabski dwukrotnie piastował stanowisko ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. (…) We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na pobyt w obozie pracy przymusowej. (…) Po zakończeniu wojny wrócił do Polski. (…) Jako ekonomista i myśliciel Stanisław Grabski postrzegał życie gospodarcze jako organiczną wspólnotę narodową łączącą jednostki ze społeczeństwem. Stworzył tym samym własny program ekonomii społecznej. Był zwolennikiem szkoły historycznej. Krytykował zarówno liberalizm, jak i marksizm, widząc w nich kierunki fałszywie opisujące rzeczywistość. Choć opowiadał się za gospodarką opartą na istnieniu dużej liczby prywatnych małych i średnich przedsiębiorstw, to jednak ważną rolę przypisywał państwu jako czynnikowi regulującemu istotne kwestie społeczno-ekonomiczne – pisze Grzegorz Jeż w folderze emisyjnym.

