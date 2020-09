Czy to zakup roku? W gamingu na pewno - Microsoft nabył kultową firmę Bethesda, właściciela takich marek jak The Elder Scrolls, Doom, czy Fallout.

Zakup kosztował Microsoft 7,5 miliarda dolarów i jest elementem szerokiej strategii, prowadzonej przez amerykańskiego giganta i polegającej na wykupowaniu studiów gamingowych w celu uzyskania ekskluzywnych tytułów na nową, dziewiątą generację konsol.

Gamingowe przejęcie roku - oto marki, które trafią do Microsoftu / autor: fot. Twitter

A co na to sama Bethesda? firma w ostatnim czasie nie miała dobrej passy - seria wpadek i agresywnych praktyk monetyzacji zmitrężyła zaufanie, jakie mieli do niej gracze. Czy pod skrzydłami Microsoftu polityka Bethesdy się zmieni? Najpewniej tak, bowiem amerykański kolos chce by jego konsola była jak najbardziej przyjazna dla konsumentów.

Reprezentujący Bethesdę Pete Hines skomentował sytuację następująco:

Najważniejsze jest to, że nadal jesteśmy Bethesdą. Nadal pracujemy nad tymi samymi grami, nad którymi pracowaliśmy wczoraj, tworzonymi przez te same studia, z którymi pracowaliśmy przez lata – wszystkie te gry zostaną opublikowane przez nas.

Teraz tylko czekać na zapowiedzi nowych gier!

CD Action/ Twitter/ as/