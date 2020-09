Wskaźnik koniunktury: Najgorzej w gastronomii i hotelarstwie

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymuje się na zbliżonym poziomie lub jest lepszy niż w sierpniu - podał GUS w komunikacie dot. Koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach.

Według GUS we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 6,2, czyli zbliżonym do odnotowanego w sierpniu (minus 6,6).

Z kolei w budownictwie wskaźnik ten kształtuje się we wrześniu na poziomie minus 15,0 czyli również podobnie jak w sierpniu (minus 15,4).

W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,5, podobnym jak w sierpniu (minus 4,6).

Sytuacja bardziej poprawiła się w handlu detalicznym: we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 6,5, czyli jest wyższy niż przed miesiącem (minus 9,8).

Także na wyższym poziomie niż w sierpniu jest wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest w transporcie i gospodarce magazynowej i wynosi on minus 8,7 wobec minus 12,7 miesiąc wcześniej.

Natomiast jeśli chodzi o zakwaterowanie i gastronomię, to wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 21,2 wobec minus 19,3 w sierpniu. Przy czym podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 31,3) niż jednostki gastronomiczne (minus 12,6).

W sektorze informacja i komunikacja we wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,5, czyli wyższym niż przed miesiącem (plus 5,4).

Również w finansach i ubezpieczeniach wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 5,6, to jest wyższym niż przed miesiącem (plus 2,7).

