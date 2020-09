Niedzielski: liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła

Noszenie maseczek ma sens, dystans społeczny ma sens. Pamiętajmy o tym i przypominajmy innym – zaapelował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła psychologiczną barierę tysiąca dziennie i będzie rosła - stwierdził

Szef resortu zdrowia był gościem konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia”, zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego i Wolters Kluwer Polska. Spotkanie było poświęcone transformacji systemu ochrony zdrowia w kierunku płacenia za wyniki leczenia.

Spotykamy się w bardzo szczególnym czasie, kiedy nie tylko mamy do czynienia z pandemią, ale kiedy liczba zachorowań zaczyna przekraczać psychologiczną barierę tysiąca dziennie. To jest zjawisko, którego się spodziewaliśmy, wracając do normalnego trybu życia. (…) I ta liczba na pewno będzie rosła – powiedział minister.