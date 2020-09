"Wszyscy przechodzą do Play?" Play przechodzi do Francuzów

Play Communications przyjął ofertę przejęcia 100 procent akcji tego operatora przez francuską grupę Iliad. Po ogłoszeniu tej decyzji akcje polskiego telekomu poszły w górę o ponad 36,7 proc.

W sumie za 100 proc. akcji Play francuska grupa telekomunikacyjna, kontrolowana przez miliardera Xaviera Niela, chce zapłacić 2,2 mld euro (około 10 mld zł). Porozumiała się już z dwoma głównymi akcjonariuszami jednej z czterech największych sieci mobilnych w Polsce - Thorem Bjorgolfssonem i Panosem Germanosem.

W wezwaniu Iliad zaproponował 39 zł za akcję Play. Zapisy w wezwaniu potrwają od 19 października do 17 listopada br. Na wiadomość o planowanej zmianie właściciela Play pozytywnie zareagowała giełda. W poniedziałek akcje telekomu zwiększyły swoją wartość do kwoty 38,42 zł za sztukę, co oznaczało wzrost o 36,73 proc. W efekcie na koniec dnia kapitalizacja spółki osiągnęła poziom 9,78 mld zł. Iliad podał, że nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania Play Communications z obrotu na GPW, jeśli w wyniku wezwania osiągnie próg 95 proc. ogólnej liczby akcji Playa.

Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited - najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający po 51 160 632 akcji każdy (łącznie 102 321 264 akcji odpowiadających 40,2 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) - podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji przewidującą nieodwołalną sprzedaż i przeniesienie wszystkich posiadanych akcji Play Communications w ramach wezwania. Play Communications jest właścicielem 100 proc. udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

Zarząd Play pozytywnie podchodzi do oferty złożonej przez Iliad - czytamy w komunikacie Play. Tworzy to nową perspektywę przed wyzwaniami stojącymi przed telekomami działającymi na Polskim rynku, takimi jak rozwój technologii 5G, wdrożenie oferty sieci szerokopasmowej, rozwój usług chmurowych oraz zaproponowanie nowego podejścia do telewizji. Obie spółki wyróżniają się nieszablonowym podejściem do rynku telekomunikacyjnego. Udowodniły to rewolucjonizując rynki telekomunikacyjne, na których działają poprzez danie klientom wolności wyboru w dostępie do usług cyfrowych. Play zapewnia o swojej wierze w to, że Iliad wesprze polskiego operatora w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na rynku oraz w inwestycjach w rozwój usług telekomunikacyjnych w Polsce, z korzyścią dla klientów detalicznych oraz przedsiębiorców. - Jednocześnie jesteśmy w Play przekonani, że ta transakcja przyczyni się do międzynarodowego rozwoju grupy Iliad – twierdzi polski telekom.

W ocenie Ministerstwa Cyfryzacji biorąc pod uwagę profil Grupy Iliad oraz systematyczny rozwój usług dostępu do telefonii mobilnej, jak i internetu, nie tylko na rynku macierzystym (tj. we Francji), należy spodziewać się zbliżonej/podobnej dynamiki rozwoju, obserwowanej np. we Włoszech, co w konsekwencji może korzystnie wpłynąć na możliwości dostępu do oferowanych usług w Polsce.

Iliad złożył w poniedziałek wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Play Communications. Jak wynika z zestawień KE, wstępny termin na rozpatrzenie wniosku upływa 26 października 2020 r.

Grupa Iliad jest obecna we Francji (w 2012 grupa weszła w telefonię komórkową, startując z ofertą pod nazwą Free Mobile) i Włoszech (działa o od dwóch lat), mając tam 26 mln klientów. Firma zatrudnia 11 tys. osób. Świadczy usługi telekomunikacyjne również w Irlandii i Szwajcarii, zatrudniając w sumie 15 tys. osób.

W II kwartale 2019 roku Play zanotował przychody w wysokości ponad 1,75 mld złotych, zaś zysk netto spółki osiągnął poziom 254 mln. W całej pierwszej połowie br. operator poprawił te wskaźniki odpowiednio o 3,6 oraz 32,6 proc. Na koniec czerwca całkowita liczba użytkowników sieci przekraczała 15 mln, z czego ponad 66 proc. stanowili abonenci. Uruchomiona wiosną 2019 r. platforma Play Now TV Box ma 17,6 tys. odbiorców.

