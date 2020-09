PGNiG wydłuża wyłączność na zakup spółki Tauron Ciepło

PGNiG podjęło decyzję, że do 30 listopada br. wydłuża wyłączność negocjacyjną na zakup 100 proc. spółki Tauron Ciepło - poinformowało we wtorek w komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). To już kolejne wydłużenie terminu negocjacji w tej sprawie

W połowie czerwca br. PGNiG poinformowało o rozpoczęciu negocjacji w trybie wyłączności ze spółką Tauron Polska Energia na kupno 100 proc. udziałów w spółce Tauron Ciepło, kończąc tym samym proces badania due diligence. Wtedy wyłączność przyznana została na sześć tygodni.

Wtedy też Tauron informował, że zakłada, iż ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Pod koniec lipca br. Tauron poinformował jednak, że przedłuża PGNiG o 8 tygodni wyłączność na zakup spółki Tauron Ciepło.

We wtorek PGNiG podało z kolei, że „powziął w dniu 22 września informację o wydłużeniu okresu wyłączności negocjacyjnej przyznanej spółce do dnia 30 listopada 2020 r.”.

Tauron o zamiarze sprzedaży segmentu ciepłowniczego poinformował w maju ubiegłego roku podczas prezentacji założeń Zielonego Zwrotu Taurona. „Zgodnie z przyjętymi wtedy zaktualizowanymi kierunkami rozwoju, transformacja miksu energetycznego Grupy będzie wspierana optymalizacją portfela aktywów. Celem strategicznym Taurona jest zwiększenie do dwóch trzecich udziału źródeł nisko - i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym grupy i redukcja o połowę emisji CO2 w perspektywie 2030 roku” - informował Tauron w czerwcowym komunikacie.

Do spółki Tauron Ciepło należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. megawatów, całkowita zaś wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów.

Spółka ma ok. 1 tys. km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców. Firma ma ok. 4 tys. węzłów cieplnych i obsługuje ok. 3,5 tys. klientów takich jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.

PAP/KG