W. Brytania/ Brak możliwości zmiany płci bez badań medycznych

Brytyjski rząd wycofał we wtorek propozycję nowelizacji ustawy o uznawaniu płci, która umożliwiałaby prawną jej zmianę bez przeprowadzenia wcześniej badań medycznych. W zamian zapowiedział, że proces ten będzie tańszy i prostszy

W odpowiedzi na konsultacje społeczne w sprawie ustawy o uznawaniu płci z 2004 r. rząd stwierdził, że „równowaga osiągnięta w tym ustawodawstwie jest właściwa”. Tym samym rząd Borisa Johnsona zrezygnował z nowelizacji ustawy, co proponował gabinet jego poprzedniczki Theresy May. Propozycja ta zakładała pozwolenie osobom transseksualnym na zmianę płci w akcie urodzenia bez diagnozy medycznej. May mówiła w 2017 r., że plany nowelizacji ustawy o uznawaniu płci obejmą usprawnienie i demedykalizację procesu zmiany płci, ponieważ bycie osobą transseksualną nie jest chorobą i nie powinno być traktowane jako takie.

Rezygnacja z nowelizacji oznacza, że osoby chcące ubiegać się o certyfikat uznania płci - który potwierdza, że w świetle prawa mają wszystkie uprawnienia i obowiązki właściwe dla osoby o nabytej płci - będą musiały nadal mieć oficjalnie zdiagnozowaną dysforię płciową.

Aby uzyskać certyfikat, osoby ubiegające się o to muszą przedstawić: diagnozę medyczną od uprawnionego lekarza, potwierdzającą dysforię płciową; sprawozdanie lekarskie od uprawnionego pracownika służby zdrowia, zawierające szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego leczenia; dowody, że żyją w nowej płci od co najmniej dwóch lat; zgodę współmałżonka/partnera cywilnego na małżeństwo/partnerstwo cywilne oraz złożyć ustawowe oświadczenia, że zamierzają żyć w nowej płci do śmierci.

W wydanym oświadczeniu minister Liz Truss, w której kompetencjach są też sprawy kobiet i równości, przyznała, że jest jasne, że należy poprawić proces ubiegania się przez osoby transseksualne o certyfikat uznania płci, „czyniąc proces bardziej przyjaznym i prostym”.

Obiecała obniżyć opłatę za ubieganie się o certyfikat uznania płci z obecnych 140 funtów do kwoty nominalnej. Zapowiedziała również, że w celu uproszczenia procesu przeniesiony zostanie on do internetu. Jak dodała, dzięki konsultacjom rząd „zrozumiał, że reforma ustawy o uznawaniu płci, choć została poparta w konsultacjach podjętych przez poprzedni rząd, nie jest priorytetem dla osób transseksualnych”. Jak wyjaśniła, jest tym dostęp do opieki zdrowotnej.

PAP/mt

Czytaj też: Francuski sąd: Zmiana płci nie uczyni ojca matką

Czytaj też: Hiszpania zakazuje słów „mężczyzna” i „chłopiec”