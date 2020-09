To największy strumień pieniędzy jaki widziała gospodarka

Krajowy Plan Odbudowy to prawdopodobnie największy strumień środków, który może trafić do polskiej gospodarki w przyszłym roku - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju podczas tegorocznej konferencji Impact‘20

Po trzydziestu latach nieprzerwanego wzrostu nasza gospodarka zderzyła się z globalnym szokiem wywołanym pandemią Covid-19. Każdy taki szok powinien być traktowany jako szansa na refleksję nad dźwigniami rozwojowymi Polski na kolejne dekady. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) będzie kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość.

Mówimy o kwocie nieco ponad 60 mld euro, w której 23 mld euro to dotacje, 8 proc. będzie mogło trafić do polskiej gospodarki już w II kw. Przyszłego roku - oceniła wicepremier Emilewicz.

Jak zaznacza, dzięki KPO będziemy w stanie nie tylko sprawnie odbudować kondycję gospodarki, ale też zapewnić jej większą odporność na ewentualne przyszłe kryzysy. Pozwoli też unowocześnić nasze państwo, zwiększyć konkurencyjność gospodarki i poprawić jakość życia. Reformy zawarte w KPO powinny długofalowo realizować zieloną (neutralną klimatycznie i cyrkularną) i cyfrową transformację.

To bezprecedensowa skala inwestycji. Po pierwsze mają zazielenić polską gospodarkę, z drugiej stronny są mocno cyfrowe. Ok 20 proc. środków powinno przełożyć się na ucyfrowienie - powiedziała Jadwiga Emilewicz. - Jeszcze nigdy wcześniej, ani w środkach przedakcesyjnych, ani w pierwszej, ani drugiej puli środków, programy nie były konsultowane w tak szerokiej skali. Plan wymaga przejęcia pałeczki przez społeczeństwo i sektor prywatny. Nasze plany poddajemy pod konstruktywną krytykę i chcemy je konsultować ze społeczeństwem, firmami oraz samorządami - dodała.

Jak oceniła wicepremier i minister rozwoju, KPO to także projekty, które wpisują się w nowa falę renowacji. Ma dotyczyć wielu budynków wielorodzinnych i rodzinnych w Europie, ponieważ ubóstwo energetyczne to bardzo ważny problem.

W projekcie zawarto również kwestie dot. bezpieczeństwa lekowego. Wicepremier zapowiedziała budowę w Polsce centrów produkcji bio-technologii oraz mikroelektroniki.

Przygotowaliśmy projekt zw. z budową w Polsce hubu bio-technologicznego. Wiemy, że to się nam w Polsce opłaca. Centrum rozwijania mikroelektroniki w Polsce to także jeden z elementów w projekcie Ministerstwa Rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy, to szansa na rozwój na najbliższe lata. Gospodarka znajduje się na wirażu. Dobry kierowca musi wiedzieć, kiedy w takim momencie nacisnąć pedał gazu - podsumowała projekt wicepremier Emilewicz.