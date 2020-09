Emilewicz o Rozwojowym Trybie Refundacyjnym: to trudny proces

Przyznaję, że to długi i bardzo trudny proces. Trwa dłużej niż się spodziewałam - mówiła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz o Rozwojowym Trybie Refundacyjnym

Rozwojowy Tryb Refundacyjny przewiduje przyznanie preferencji refundacyjnych firmom, które otrzymają status Partnera Polskiej Gospodarki (PPG) – nadawany w procesie oceny firm przez MPiT.

Pierwsze spotkanie jakie odbyłam ze świeżo nominowanym ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim dotyczyło Rozwojowego Trybu Refundacyjnego. Podsumowaliśmy co wydarzyło się w tym obszarze w ostatnich czterech latach. Mamy tutaj do pogodzenia dwa napięcia w sektorze publicznym. Z jednej strony jak najtańsze i jak największa ilość leków. Z drugiej spojrzenie nieco bardziej perspektywiczne. Zachęta ekonomiczna do tego, aby sektor farmaceutyczny inwestował w innowacje. Dwa trudne go pogodzenia cele - dodała