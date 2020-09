Trzaskowski: będą podwyżki, to wina rządu

Budżet Warszawy – w związku z pandemią – utracił dochody na poziomie 1, 5 mld zł. Od rządu stolica otrzymała 93 mln zł. W związku z tym niezbędne są podwyżki.

Idą trudne czasy dla budżetów wszystkich samorządów. Rząd realizuje swoje obietnice za ich pieniądze. Samorządy tracą dochody, a coraz więcej zadań jest zrzucanych na ich barki, zwłaszcza w sferze edukacji – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, prezentując zaplanowane zmiany w stołecznym budżecie.

Rzeczywiście rząd przekazał Warszawie pewne pieniądze i jest to 93 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast dochody spadły o 1,5 mld zł, a więc są to pieniądze bardzo nieznaczne. Co więcej zastosowany algorytm - zdecydowanie ze względów politycznych - niestety nie jest sprawiedliwy dla dużych i średnich miast. Przez cały czas zgłaszamy się do rządu z postulatami poprawy sytuacji samorządów, bo to one są na pierwszej linii walki z koronawirusem – dodał Rafał Trzaskowski

Niestety mieszkańców Warszawy czekają podwyżki. Rozszerzona zostanie płatna strefa parkowania i podwyższone zostaną opłaty. Wzrosną również ceny biletów w komunikacji miejskiej. Do tego dojdą jeszcze wyższe opłaty za wywóz śmieci. Ponadto - zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami - miasto ma uzależnić wysokość opłat za wywóz śmieci od zużycia wody. Planowany jest system osłonowy dla rodzin wielodzietnych. Rafał Trzaskowski nie podał terminów, od kiedy będą one obowiązywały.

W związku z trudną sytuacją finansową nastąpi przesunięcie szeregu inwestycji. Natomiast priorytetem objęte zostaną takie inwestycje jak budowa metra, Nowego Centrum Warszawy, Szpitala Południowy i Bielańskiego oraz nowe szkoły i przedszkola. Stacje metra na Bródnie kończone będą nie do 2022 r., a do 2023 r. Przesunięte inwestycje, których realizacja wykroczy poza 2023 r., to m.in. budowa linii tramwajowej na Gocław, pełna realizacja linii tramwajowej łączącej Wilanów z Dworcem Zachodnim, pełna realizacja zmian w centrum miasta takich jak budowa nowej siedziby Teatru Rozmaitości, budowa Sinfonii Varsovia i obwodnicy Śródmieścia.

Stolica pozyska finanse m.in. z wynoszącego 1 mld zł długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz wynoszącego ponad 300 mln zł kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy. Zadłużenie miasta ma zwiększyć się do ponad 9 mld zł. To decyzja, na którą zgodził się rząd – powiedział Rafał Trzaskowski.

