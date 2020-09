Znamy warunki postawione przez Kaczyńskiego Ziobrze

Portal wPolityce.pl ustalił najważniejsze punkty konsultacji pomiędzy Zbigniewem Ziobrą, a Jarosławem Kaczyńskim. Nasze źródła w obozie Zjednoczonej Prawicy potwierdzają, że chodzi głównie o poparcie dla „5 dla zwierząt” oraz zmian, które mają być do niej wprowadzone, a także o pełną konsultację projektów politycznych i ustawowych Solidarnej Polski z partnerami w Prawie i Sprawiedliwości.

Portal wPolityce.pl już wczoraj i jako pierwszy zdementował informację o tym, że rzekomym warunkiem dla utrzymania koalicji ma być dymisja Bogdana Święczkowskiego, Prokuratora Krajowego. Informacja ta została odebrana przez polityków Solidarnej Polski, jako prowokacja obliczona na poróżnienie koalicjantów i fiasko rozmów pojednawczych, których podjęli się Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro.

To wrzuta, która miała sprawić, że rozmowy zostaną przerwane. Komuś bardzo zależało na storpedowaniu porozumienia i to w momencie, w którym udało się uzyskać wstępny kompromis. Takie „fejkowe” przecieki do mediów, to znana gra tych, którym zależy na usunięciu Zbigniewa Ziobry