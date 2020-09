Port Gdynia ma 98 lat

W 1920 roku Polska na mocy traktatu wersalskiego otrzymała sto czterdzieści kilometrów wybrzeża. Dwa lata później rozpoczęto budowę portu w Gdyni.

23 września 1922 r. sejm podjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Była to konsekwencja odzyskania przez Polskę dostępu do morza. W 1920 roku Polska na mocy traktatu wersalskiego otrzymała sto czterdzieści kilometrów wybrzeża. Ówczesna blokada polskiego handlu i żeglugi, jaką wprowadziło Wolne Miasto Gdańsk, było jasnym znakiem dla władz naszego kraju, że budowa polskiego, niezależnego portu jest nie tylko potrzebą, ale i koniecznością.

Jak powiedział Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy portu i miasta Gdyni, „Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani zdolna do zabezpieczenia warunków bytu, pracy postępu i dobrobytu swym obywatelom”.

„Najdogodniejszym miejscem do budowy portu wojennego (jak również w razie potrzeby handlowego) jest Gdynia, a właściwie nizina między Gdynią a Oksywą, położoną w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku” – pisał w sprawozdaniu inżynier Tadeusz Wenda, który został wydelegowany na Pomorze, by znaleźć najlepsze miejsce na przyszły polski port, argumentował swój wybór choćby tym, że Gdynia ma korzystne warunki hydrograficzne, jest osłonięta od wiatrów, a niedaleko znajduje się stacja kolejowa.

Tak powstał Port Gdynia, a na jego bazie nowoczesne miasto portowe Gdynia. Od zawsze port - starszy o całe cztery lata od miasta - jest istotą i dumą Gdyni oraz szansą na jej dalszy rozwój. Z portem związana jest gdyńska tradycja i perspektywy na przyszłość.

CZYTAJ TEŻ: Górnicy zapowiedzieli protesty w Warszawie

W tym roku Port Gdynia świętuje 98. urodziny, przekazując dwa nowe stanowiska, które zagoszczą na stałe w Centrum Nauki EXPERYMENT. Trzy symulatory Port Master ufundowane w zeszłym roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem gości Centrum – skorzystało z nich prawie 60 000 osób. Dzięki stanowiskom, zwiedzający mogą poznać pracę dyspozytora portu, nadzorującego i kierującego ruchem na jego terenie.

Makieta odwzorowująca port, to stanowisko, które pojawi się na wystawie HYDROŚWIAT –wodnej strefie w Centrum Nauki EXPERYMENT. Multisensoryczna makieta portu, w realistyczny sposób odwzorowuje baseny portowe oraz statki, pozwalając najmłodszym wykonywać operacje portowe. Modele statków zostały wykonane metodą druku 3D, by jak najwierniej oddać wygląd kontenerowców, tankowców czy promów pasażerskich, wpływających na co dzień do Portu Gdynia.

CZYTAJ TEŻ: Polska z pierwszym na świecie skutecznym lekiem na COVID-19?

Cieszy nas fakt, że przekazane rok temu symulatory spotkały się z tak dużym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających Centrum. To innowacyjny sposób promocji zawodów związanych z branżą morską i nadzieja, że w przyszłości branża zyska prawdziwych pasjonatów. Chcemy przybliżyć młodzieży specyfikę działalności portu, zachęcić do wyboru szkół i uczelni o profilu morskim, by w przyszłości swoją karierę zawodową realizowali np. w Porcie Zewnętrznym, który zapewni ok. 700 nowych miejsc pracy- powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Celami statutowymi EXPERYMENTu są, między innymi, wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, upowszechnianie polskiego dorobku technicznego oraz popularyzacja techniki oraz nowoczesnych technologii. Działamy po to, żeby edukować o przyszłości, także w obszarze dokonywania wyborów przez młodego człowieka – mówi Alicja Harackiewicz, Dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT. Kolejnym prezentem jest stanowisko ŻYCIE W PORCIE. To mata edukacyjna 2D, na której dzieci bawiąc się, jednocześnie realizują codzienne zadania wykonywane w porcie - jeżdżą pociągami dostarczając kontenery, czy też obsługują załadunek różnych grup produktowych jakie są przeładowywane w Porcie Gdynia, przy użyciu urządzeń portowych Drugim elementem obchodów 98 rocznicy powstania Portu Gdynia jest otwarcie w Muzeum Miasta Gdyni wystawy „Port Gdynia- Sztandarowa Inwestycja Polski Niepodległej”. Wystawa przybliża historię zamkniętą w stu latach portowej codzienności. Ukazuje okres budowy i pierwszych lat funkcjonowania portu, a także kadry z czasów współczesnych. Jest to wyjątkowa okazja, aby obejrzeć fotografie Tadeusza Urbaniaka i porównać jakie zmiany nastąpiły na przestrzeni lat.

CZYTAJ TEŻ: To największy strumień pieniędzy jaki widziała gospodarka

Równolegle z ekspozycją wystawy będzie zaprezentowana unikatowa kolekcja akwarel autorstwa Stefana Szmaja. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA kupił unikatową kolekcję 33 akwarel od rodziny artysty, a następnie przekazał je w depozyt Muzeum Miasta Gdyni, by prace wybitnego artysty mogły dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Stefan Szmaj był związany z ekspresjonizmem, jako ceniony grafik i malarz. Po II wojnie światowej artysta zamieszkał w Gdyni, tu też stworzył cykl prac związanych z gdyńskim portem, cennych zarówno pod względem artystycznym, jak i historycznym. Cykl stanowi ważną dokumentację historii gdyńskiego portu oraz jednostek tu wpływających. Decyzja Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. o zakupie tej wyjątkowej kolekcji, pozwoliła zachować zbiór akwarel autorstwa Stefana Szmaja w formie nierozproszonej.

ZPG/RO