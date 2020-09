STOP COVID – ProteGO Safe w nowych wersjach

Ponad 800 tysięcy osób korzysta z aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe, która wysyła powiadomienia o kontakcie z koronawirusem. Dostępne są już jej nowe wersje – angielsko i ukraińskojęzyczna

Jak pokazują najnowsze badania aplikacje monitorujące ryzyko zakażenia i wysyłające powiadomienia o kontakcie z koronawirusem (a taką jest STOP COVID – ProteGO Safe) - niezależnie od liczby osób, które z nich korzystają - mogą skutecznie zmniejszyć liczbę zakażeń, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Dla siebie i innych

Badacze z Oksfordu w swojej najnowszej publikacji twierdzą, że aplikacje monitorujące otoczenie i wysyłające powiadomienia o możliwym kontakcie z koronawirusem ograniczają jego rozprzestrzenianie się mniej więcej proporcjonalnie do odsetka ich użytkowników. Oczywiście, im więcej osób z nich korzysta, tym lepiej. Dlatego zachęcamy do pobierania aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe.

Stale jest rozwijana - w sklepach Google Play i App Store dostępna już jest jej najnowsza wersja uzupełniona o angielskie i ukraińskie wersje językowe.

Do pobrania i instalowania naszej aplikacji zachęcamy także cudzoziemców pracujących lub uczących się w Polsce. Dzięki nowym wersjom językowym korzystanie z niej na pewno będzie dla nich dużo prostsze – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Aktualnie z aplikacji korzystają 807 904 osoby (dane z 21 września), każdego dnia do tego grona dołącza 5-10 tysięcy nowych użytkowników. Z takiej samej aplikacji (tyle, że pod inną nazwą) korzysta m.in. kilkanaście milionów Niemców, kilka milionów Irlandczyków, czy Włochów.

Jeśli w swoich telefonach nie zainstalowaliście jeszcze STOP COVID – ProteGO Safe, zróbcie to już dziś. Oto jak działa.

Wszystko w Twoich rękach

Po pierwsze i najważniejsze – aplikacja jest dobrowolna, bezpłatna i bezpieczna. W zależności od tego z jakiego telefonu korzystacie, znajdziecie ją w sklepach Google Play lub App Store.

Po zainstalowaniu STOP COVID - ProteGO Safe w telefonie, aplikacja popros o włączenie funkcji monitorowania ryzyka. Zróbcie to koniecznie! To rozwiązanie oparte na technologii Bluetooth, którą większość z Was na pewno dobrze zna. Wykorzystujemy ją na co dzień np. do „sparowania” swoich telefonów z samochodowymi zestawami głośnomówiącymi.

Dzięki tej funkcji – STOP COVID - ProteGO Safe stale monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także jest zainstalowana. Jeśli znajdzie takie urządzenie - a kontakt naszego telefonu z innym, na którym też zainstalowana jest STOP COVID - ProteGO Safe, potrwa dłużej niż 15 minut i będzie miał miejsce w odległości poniżej 2 metrów - Twój telefon (ale i urządzenie drugiego użytkownika) zapamięta to „spotkanie”.

Informacje na ten temat urządzenia będą trzymały w swojej pamięci przez 14 dni. WAŻNE! Aplikacja nie zbiera informacji o użytkownikach, nie śledzi Waszej lokalizacji, nie ma dostępu do jakichkolwiek plików, które trzymacie w telefonie. Zbiera jedynie informacje o spotkaniach urządzeń. Tylko tyle.

Jeśli w trakcie tych 14 dni osoba, z którą miałaś/miałeś nawet nieświadomy kontakt, a której urządzenie spotkało się z Twoim, zachoruje – po pozytywnym wyniku testu, zadzwoni do niej pracownik Centrum Kontaktu. Zapyta ją, czy ma aplikację STOP COVID - ProteGO Safe (pracownicy Centrum Kontaktu nie wiedzą, kto korzysta z apki, dzwonią do wszystkich, którzy otrzymują pozytywny wynik testu na koronawirusa).

Jeśli chory potwierdzi, że korzysta ze STOP COVID - ProteGO Safe – pracownik Centrum Kontaktu przekaże mu unikalny numer PIN. Poinstruuje też, gdzie w aplikacji ten numer wprowadzić.

Jeśli chory wprowadzi otrzymany numer – najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w trakcie ostatnich 14 dni, wyświetli się odpowiednie powiadomienie. Wraz z tą informacją wszystkie te osoby dostaną wskazówki, co robić dalej.

WAŻNE! Chory nie wie do kogo wysyła informację. Otrzymujący informację nie wiedzą kto ją im wysłał.

W STOP COVID – ProteGO Safe możecie też wypełniać testy oceny ryzyka zachorowania i prowadzić dziennik zdrowia.

Odpowiedz na pytanie

Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy zainstalować STOP COVID - ProteGo Safe, odpowiedzcie na te pytania:

· Czy robisz zakupy w sklepach stacjonarnych?

· Czy bierzesz udział w mszach świętych?

· Czy korzystasz z komunikacji miejskiej/transportu zbiorowego?

· Czy w pracy lub szkole/na uczelni masz kontakt z wieloma osobami?

· Czy spotykasz się ze znajomymi w restauracjach, pubach, pracy, itp.?

· Czy niebawem wybierasz się na wesele, do kina, na koncert, mecz, piknik, na siłownię, do fryzjera, kosmetyczki, itp.?

Jeśli choćby na jedno z tych pytań odpowiedzieliście – TAK, zainstalujcie aplikację STOP COVID - ProteGO Safe. Zróbcie to już dziś i namówcie do tego swoich bliskich i znajomych.

· Korzystasz z telefonu z systemem Android – pobierz STOP COVID - ProteGO Safe ze sklepu Google Play.

· Korzystasz z telefonu z systemem iOS – pobierz STOP COVID - ProteGO Safe ze sklepu App Store.

Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdziecie na www.gov.pl/stopcovid

