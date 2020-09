Chcesz sprzedawać w social media? Oto baza darmowych szkoleń

Aby pomóc przedsiębiorcom przygotować skuteczną strategię na koniec roku, Facebook ponownie zapytał konsumentów (w tym roku również polskich) o ich świąteczne zwyczaje zakupowe. Aż 35 proc. pytanych osób do poszukiwania pomysłów na zakupy i prezenty świąteczne wykorzystuje narzędzia Facebooka, a 26 proc. z nich poszukuje tam informacji o najnowszych ofertach. Oznacza to, że konsumenci prowadzenie przez nas biznesu w internecie biorą już za pewnik!

Jeśli nie wiesz jak sprostać tym oczekiwaniom klientów, podpowiadamy: skorzystaj z bezpłatnych kursów, poznaj intuicyjne narzędzia do e-handlu, dostępne na Facebooku i Instagramie oraz twórz wyjątkowe i ciekawe treści.

Przede wszystkim: przygotuj się

Jeśli nie czujesz się jeszcze w pełni swobodnie prowadząc biznes przez Internet, skorzystaj z wielu dostępnych, bezpłatnych materiałów i szkoleń. Dzięki nim można poznać podstawy marketingu internetowego oraz dowiedzieć się jak zacząć sprzedawać przez Internet.

Na początek warto zajrzeć na stronę Facebook Blueprint. Znajdują się tam bezpłatne szkolenia online z zakresu marketingu. Szczególnie przydatny będzie kurs “Jak utworzyć stronę na Facebooku, aby rozwinąć firmę”, gdzie dowiesz się nie tylko jak założyć stronę, ale także poznasz jej najważniejsze funkcje i dowiesz się jak zwiększyć liczbę obserwujących ją osób. Innym pomocnym kursem będzie “Rozwijanie firmy z Instagramem: Co musisz wiedzieć”, gdzie nauczysz się jak utworzyć konto firmowe na Instagramie oraz poznasz jego zalety. Na stronie znajdziesz również listy tematyczne, w których zebrane są materiały o tym, jak sprawnie przenieść firmę do Internetu, zacząć budować jej widoczność online i jak przyciągnąć do niej odbiorców.

Innym miejscem, gdzie warto poszukać informacji jest uruchomiona pod patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji baza Boost with Facebook, zawierająca serię darmowych i interaktywnych szkoleń online dla firm, które mają pomóc w odbudowaniu działalności biznesowej po okresie zamknięcia.

Zoptymalizuj swoje działania

E-commerce to przyszłość handlu, warto więc wiedzieć, jakie narzędzia wykorzystać, by przyciągnąć do nas te 35 proc. pytanych osób, które do poszukiwania pomysłów na zakupy i prezenty świąteczne wykorzystuje narzędzia Facebooka.

Przede wszystkim zacznij korzystać ze Sklepów na Facebooku i Instagramie, które będą Twoją prawdziwą cyfrową witryną wystawową. Czym różnią się od siebie - przede wszystkim ścieżką klienta. Na Instagramie zakupy robią Ci, którzy poszukują inspiracji i zakupu dokonają, jeśli zobaczą coś, co ich urzeknie lub dany produkt poleci osoba, którą cenią. Facebook jako platforma zakupowa jest miejscem dla osób zdecydowanie bardziej pragmatycznych. Tam zakupy robią Ci, którzy w poszukiwaniu informacji trafiają na stronę firmy i dostrzegają na niej interesujący dla nich produkt.

Do zarządzania Sklepami przydatna będzie funkcja menedżera sprzedaży. Jest to zestaw narzędzi ułatwiających sprzedaż produktów oraz zarządzanie sklepem na Facebooku i Instagramie. Dzięki niemu dowiesz się w jaki sposób ludzie wchodzą na stronę twojego sklepu, sprawdzisz efektywność swoich działań, a w dedykowanej zakładce poznasz statystyki każdego z wystawionych produktów. Pamiętaj - im bardziej wartościowe będą prezentowane przez ciebie treści, tym wyniki twoich działań będą lepsze!

Przyciągaj wyjątkowymi treściami

Według przeprowadzonego przez Facebooka badania, konsumenci chcą oglądać treści które są wartościowe, autentyczne i przekazują im konkretne informacje. Dlatego tak ważne, jest, aby wiedzieć jak je tworzyć. Zbiór najprostszych porad można znaleźć w podstawowym przewodniku po postach strony na Facebooku, a bardziej zaawansowane pomysły na kreowanie treści znajdziesz na kursie “Twórz autentyczne wiadomości”. Natomiast w opracowaniu strategii publikacji na Instagramie pomoże kurs “Jak wyróżnić swoje treści na Instagramie”.

Dobrze przemyślane publikacje to pierwszy krok do sukcesu. Prosty plan działań można zamknąć w trzech podstawowych krokach:

Wyznacz sobie cel: określ go na samym początku i niech on będzie nicią przewodnią twoich postów. Znajdź swój unikalny styl i przekaz: postaw na spójność grafik i używanych komunikatów. Używaj logo, kolorów i swoich produktów - w ten sposób zbudujesz indywidualny i rozpoznawalny wizerunek swojej marki. Planuj! Działalność na platformach społecznościowych wymaga regularności i konsekwencji, dlatego aby utrzymać zainteresowanie swoją marką, stwórz kalendarz treści, który pozwoli ci uporządkować i zaplanować posty.

Pamiętaj, że śledzenie trendów, adaptowanie komunikacji z klientem do aktualnej sytuacji i w odpowiedzi na jego potrzeby to klucz do sukcesu.