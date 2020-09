Jest list intencyjny ws. terminalu LNG w Porcie Gdańsk

Pływający tankowiec FSRU do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w postaci LNG ma powstać w porcie w Gdańsku. Planowana przepustowość roczna jednostki wyniesie 4,5 mld metrów sześciennych. Podpisany został list intencyjny w sprawie tej inwestycji. List intencyjny dotyczący współpracy przy postawieniu terminalu regazyfikacyjnego FSRU podpisali przedstawiciele Gaz-System, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dokument określa rolę każdej ze stron przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG typu FSRU. Obejmuje on również listę przedsięwzięć niezbędnych do jego realizacji. List intencyjny stanowi podstawę do zawarcia odrębnego porozumienia, które określi zasady współpracy i jej zakres pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami* - poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk Anna Drozd.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że terminal FSRU będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby przeładunków w porcie.

Jak również otworzy zupełnie nową grupę ładunkową, jaką jest skroplony gaz ziemny. To duża szansa także dla podmiotów z regionu, które będą mogły korzystać z tego surowca za pośrednictwem naszego portu, wykorzystując go do własnych procesów. Jego największą zaletą jest wydajność, gdyż z 1 m3 płynnego LNG, po regazyfikacji otrzymujemy 600 m3 produktu w postaci gazowej” - powiedział w komunikacie prasowym Greinke.

Jest przekonany, że wspólna inwestycja Portu Gdańsk, Gaz-Systemu oraz Urzędu Morskiego „zwiększa niezależność energetyczną” Polski. „Należy także dodać, iż w naszym regionie od 2014 roku tego typu jednostkę regazyfikacyjną o nazwie +Independence+ z powodzeniem wykorzystują Litwini w Porcie Kłajpeda” - zaznaczył prezes Portu Gdańsk.

Budowa pływającego terminala LNG na wodach Zatoki Gdańskiej dyskutowana była od długiego czasu. Uwzględnia się ją również w planach zagospodarowania przestrzennego wód Portu Gdańsk, które obecnie są procedowane przez Urząd Morski w Gdyni. Obiekty hydrotechniczne, na przykład aktualnie modernizowane i nowobudowane przez nas falochrony osłonowe w Porcie Północnym, oprócz funkcji ściśle związanych z bezpieczeństwem żeglugi, ułatwią również realizację planowanego przedsięwzięcia - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) to pływający tankowiec, wyposażony w urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w postaci LNG (ang. Liquid Natural Gas). Statek będzie umiejscowiony w Zatoce Gdańskiej.

Aktualnie trwa proces badania rynku i analizy parametrów biznesowych dla funkcjonowania planowanej inwestycji. Na obecnym etapie Gaz-System założył postawienie w porcie jednostki o przepustowości 4,5 mld m3 rocznie” - poinformowała Drozd.

Rzeczniczka Portu Gdańsk wyjaśniła, że budowa FSRU jako nowego punktu wejścia do krajowego systemu przesyłowego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny.

Dzięki temu zwiększą się możliwości importowe gazu na polski rynek. To umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Europy, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Umiejscowienie jednostki FSRU w Zatoce Gdańskiej zwiększy znaczenie tej części wybrzeża na gospodarczej mapie Bałtyku m.in. poprzez możliwość bezpośredniego bunkrowania czyli tankowania statków LNG. Dostęp do niskoemisyjnego paliwa gazowego dla floty morskiej będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne - zaznaczyła Drozd.

PAP/mt

