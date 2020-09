Rosja z kolejnym desantem wojsk pod polską granicą

Rosja przerzuciła na Białoruś trzecią grupę wojsk powietrznodesantowych w ramach białorusko-rosyjskich manewrów wojskowych Słowiańskie Braterstwo – poinformowało w środę rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Do przerzucenia żołnierzy na poligon pod Brześciem doszło w dniu niezapowiedzianej inauguracji prezydenta Alaksandra Łukaszenki, po której białoruska opozycja wezwała do obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Według informacji rosyjskiego resortu żołnierze grupy wojsk powietrznodesantowych zostali przetransportowani nad terytorium Białorusi samolotami Ił-76MD i wylądowali na spadochronach na poligonie brzeskim.

Rosyjski resort przypomniał, że wcześniej na poligon brzeski i poligon pod Grodnem przerzucono dwie inne grupy wojsk powietrznodesantowych.

Według ministerstwa w czynnej fazie manewrów Słowiańskie Braterstwo weźmie w sumie udział ponad 900 osób i 100 sztuk sprzętu wojskowego.

Ćwiczenia rozpoczęły się 14 września. Na pierwszy etap manewrów, pod Brześciem, Rosja skierowała ok. 300 wojskowych i ok. 70 jednostek sprzętu z 76. dywizji wojsk powietrznodesantowych z Pskowa. Drugi etap rozpoczął się we wtorek i potrwa do 25 września.

PAP/kp