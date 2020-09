Spotkanie premierów Polski, Czech i Węgier z szefową KE

W Brukseli po godz. 10 rozpoczęło się spotkanie premierów Polski, Czech i Węgier: Mateusza Morawieckiego, Andreja Babisza i Viktora Orbana z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Według źródeł PAP rozmowa ma dotyczyć m.in. nowej propozycji KE w sprawie migracji i azylu. Drugim z tematów spotkania ma być unijny budżet.

W spotkaniu nie uczestniczy premier Słowacji Igor Matovicz. Będzie go reprezentował polski premier z uwagi na to, że Polska sprawuje obecnie prezydencję w V4.

W środę Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w prawie dotyczącym migracji oraz systemu azylowego UE. Reformy mają odciążyć państwa południa Europy, które są pod największa presją. Komisja chce wprowadzić zasadę „obowiązkowej solidarności” i położyć nacisk na deportacje.

Jeśli jakiś kraj byłby pod nadmierną presją migracyjną, wówczas mógłby się zwrócić o uruchomienie mechanizmu solidarności. W jego ramach państwa członkowskie miałyby albo relokować do siebie osoby starające się o azyl, albo zająć się deportacjami tych migrantów, którzy nie kwalifikują się do przyznania im ochrony międzynarodowej. KE nazywa tę drugą możliwość „sponsorowaniem powrotów”. Kraj, który się na to zdecyduje, będzie miał osiem miesięcy, żeby doprowadzić do wyjazdu osób z decyzją deportacyjną. Jeśli mu się to nie uda (lub uda się tylko częściowo), wówczas byłby zobowiązany relokować migrantów do siebie.

PAP/kp