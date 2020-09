Biura i centra handlowe opustoszały

Na rynku nieruchomości biurowych i handlowych pandemia wyraźnie wywarła negatywne skutki. Najbardziej odporny jest rynek powierzchni magazynowych.

Dla firm zajmujących się budową i wynajmem nieruchomości komercyjnych rok 2020 stał pod znakiem pandemię COVID-19. Wraz z nią pojawiły się nowe wyzwania dla branży. W przypadku powierzchni biurowych popularnym zjawiskiem stała się praca zdalna oraz obniżona liczba pracowników w budynkach. Konsekwencje zmian spowodowanych pandemią najszybciej mogą odczuć operatorzy coworkingowi, którzy bazują na krótkich umowach najmu.

Dotkliwe skutki pandemii odczuli również najemcy oraz właściciele powierzchni handlowych. Lockdown znacząco wpłynął na ich przychody, ale jednocześnie przyniósł impuls do rozszerzenia kanałów dystrybucji. Efektem tego może być zwiększenie popularności rozwiązań wykorzystujących cyfryzację i nowe technologie w handlu.

Najbardziej odporny na zmiany spowodowane pandemią okazał się sektor powierzchni magazynowych. Zwiększona aktywność konsumentów w sklepach online i częstotliwość korzystania z usług kurierskich spowodowała wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynową, szczególnie krótkoterminową. Już w I połowie 2020 roku sektor ten odpowiadał za prawie 40 proc. kapitału zainwestowanego w polski rynek nieruchomości komercyjnych.

W roku 2019 polski rynek nieruchomości komercyjnych rozwijał się bardzo dynamicznie i był coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Badania pokazują, że w 2019 roku Polska znalazła się na 7. miejscu wśród krajów europejskich pod względem liczby zaplanowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Obroty na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych w 2019 r. osiągnęły 275 mld euro, co stanowi spadek o 2 proc. r/r. Z kolei obroty na polskim rynku osiągnęły 7,7 mld euro, co stanowi wzrost o 6 proc. r/r. – wynika z raportu „Kierunki rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce” przygotowanego przez innogy we współpracy z partnerami.

W przypadku rynku powierzchni biurowych, jak i magazynowych rok 2019 był rekordowy. Wysokość podaży na ośmiu największych rynkach biurowych w Polsce po raz pierwszy wyprzedziła poziom stolicy i przekroczyła 5,6 mln m. kw. Na rynku powierzchni magazynowych wzrosła aktywność najemców, a w strukturze popytu przeważały nowe umowy.

