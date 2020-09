42. PZU ORLEN Maraton Warszawski startuje za dwa dni

W najbliższy weekend w stolicy odbędzie się najważniejsza impreza biegowa roku w Polsce – PZU ORLEN Maraton Warszawski. Tegoroczna edycja, odbywającego się już po raz 42. Maratonu, będzie pod wieloma względami wyjątkowa z uwagi na zagrożenie pandemiczne

2020 rok zapisze się w naszej historii jako wyjątkowy, chociażby z powodu wywrócenia kalendarza olimpijskiego czy rezygnacji z piłkarskiego Euro 2020. Nie odbyło się także wiele imprez dla biegaczy, ale Maraton Warszawski, którego pierwsza edycja wystartowała w 1979 roku, był organizowany nawet w stanie wojennym. Organizatorzy opracowali więc formułę bezpiecznego wydarzenia, która pozwoliła zorganizować ten wyjątkowy bieg i mimo ograniczenia liczby biegaczy na ulicach Warszawy, zaangażować chętnych z całego niemal świata do wirtualnego włączenia się w tę sportową rywalizację. Do udziału w biegu wirtualnym można zapisać się do 27 września.

W organizację wydarzenia jako jeden ze sponsorów tytularnych zaangażował się PZU. – W tym roku jeszcze mocniej stawiamy na bezpieczeństwo. Na mecie będziemy rozdawać maseczki dla biegaczy, tak aby mogli się bez obaw poruszać po miasteczku maratonu. Dodatkowo na Placu Teatralnym postawimy kilkanaście automatycznych stacji do dezynfekcji dłoni – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Prewencji i CSR PZU.

PZU ORLEN Maraton Warszawski odbędzie się z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych. Pod tym względem będzie to impreza niepodobna do wszystkich, ale też gwarantująca uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo – We współpracy z Komisją Medyczną powołaną przez Związek Organizatorów Sportu Masowego i w zgodzie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia „przeformatowaliśmy” zawody na potrzeby świata pandemii. Zlikwidowaliśmy stacjonarne biuro zawodów, zawodnicy wystartują w czterech osobnych turach po 250 osób, a do strefy imprezy będą mogli wejść wyłącznie uczestnicy bieżącej tury oraz ograniczona do kilkudziesięciu osób obsługa. Woda i odżywki w punktach odżywczych, a także medale za ukończenie biegu, będą samodzielnie pobierane przez biegaczy w zamkniętych opakowaniach. Na trasie biegu zabraknie też trybun oraz specjalnych stref kibicowania – powiedział dyrektor 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.

Zapisy na tegoroczny bieg stacjonarny, w którym ze względów bezpieczeństwa wystartuje ograniczona liczba 1 000 biegaczy, zostały już zamknięte. Areną główną stacjonarnego 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego będzie Plac Teatralny. To tam zlokalizowany zostanie start i meta, zaś 5-kilometrowa pętla przebiegać będzie najbardziej reprezentacyjną częścią Warszawy – Traktem Królewskim, ulicami Miodową, Bonifraterską oraz przez Plac Zwycięstwa i Plac Krasińskich.

Zależy nam, aby uczestnicy zmagań odczuli klimat corocznej maratońskiej rywalizacji. Dlatego we współpracy z grupą solistów, z których większość to aktualni członkowie bądź absolwenci Akademii Operowej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej przygotowaliśmy specjalną aranżację „Snu o Warszawie”, piosenkę która od lat jest związana z Maratonem Warszawskim – dodaje Joanna Gorczyca.

Dla tych, dla których zabrakło miejsca na liście startowej, przygotowana została możliwość udziału w biegu wirtualnym, który umożliwia udział w imprezie z każdego miejsca na świecie. Bieg wirtualny będzie również doskonałą okazją do sprawdzenia swoich sił dla mniej doświadczonych biegaczy, ponieważ do wyboru, oprócz dystansu maratońskiego, będzie także półmaraton oraz trasy o długości 10 i 5 kilometrów. Jak co roku od lat bardzo ważnym elementem biegu będzie akcja #BiegamDobrze. W jej ramach biegacze tworzą wirtualne zbiórki, na których zbierają pieniądze na wybrany cel, zasilając jedną z dostępnych organizacji charytatywnych. Tylko podczas poprzedniej edycji w ramach tej inicjatywy zebrano 1,5 miliona złotych na rzecz działań organizacji dobroczynnych. Organizatorzy wierzą, że tegoroczna impreza będzie zapamiętana nie tylko ze względu na to, w jak bezprecedensowym czasie się odbyła, ale też ze względu na ilość dobra, jaką uda się wspólnie wybiegać.