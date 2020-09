Ostrów Wielkopolski ma na rozwój 250 mln zł od BGK i EBI

W dniu dzisiejszym pierwszą umowę w ramach programu zrównoważonego rozwoju miast zawarł z bankami BGK i EBI Ostrów Wielkopolski. Program o nazwie Ostrowski Ekspres Inwestycyjny zapewni 250 milionów zł na realizację wielu długo oczekiwanych przez mieszańców Ostrowa inwestycji w okresie najbliższych czterech lat

Umowę na finansowanie inwestycji podpisali dziś prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Włodzimierz Kocon oraz dyrektor biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie Piotr Michałowski.

Około połowy finansowania polskich samorządów jest realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a co piąta złotówka, którą BGK przeznacza na finansowanie polskiej gospodarki, tego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, trafia właśnie do samorządów […] Jest to bardzo pionierskie wydarzenie, pionierskie w tym sensie, że to finansowanie, które za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego jest udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny, jest programem pilotażowym – pilotażu finansowania miast średnich. Ze środków EBI i zapewne również ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego będą finansowane inne miasta średnie, zakładam bowiem, że ten program pilotażowy w Ostrowiu Wielkopolskim będzie mógł być stawiany za wzór dla innych samorządów…” – powiedział Włodzimierz Kocon z BGK.

Zgodnie z umową, środki na inwestycje zostaną udostępnione miastu na preferencyjnych zasadach, z wygodnym dla miasta długim okresem spłaty pożyczki wynoszącym 25 lat, przy czym spłata pierwszej raty będzie wymagana po okresie pięciu lat. Program finansowania dla Ostrowa ma być wzorem dla innych miast o populacji do 100 tysięcy mieszkańców na otrzymanie pożyczek rozwojowych. Wcześniej podobne programy wsparcia inwestycyjnego uzyskiwały jedynie największe metropolie w Polsce.

Uczestnicy spotkania podkreślili podczas briefingu dla prasy, że okres spłaty inwestycji jest niezwykle dogodny i preferencyjny dla Ostrowa, ponieważ przykładowo w latach 90. umowy kredytowe była zawierane z miastami często z jedynie 5-letnim z okresem spłaty.

Z punktu widzenia Europejskiego Bank Inwestycyjnego priorytetowe jest inwestowanie w obszarach budownictwa społecznego, dostawy zielonej energii dla mieszkańców, finansowanie szkół, oraz wszystkich działań związanych z efektywnością energetyczną – mówił Piotr Michałowski z EBI.

Odpowiadając na pytanie, jak władze Ostrowa przekonały bank do udzielenia mu finansowania, dyrektor Michałowski powiedział, że zawsze i często, a w przypadku Ostrowa Wielkopolskiego to było bardzo widoczne, cenimy sobie zaangażowanie w rozmowy i w projekty i to też przekonuje wszystkich naszych ekspertów sektorowych, którzy analizują te projekty. W momencie gdy widzą tak zwane ownership, czyli poczucie własności projektu, który jest realizowany, co jest powiązane z jakością przedstawianych nam informacji, to powoduje, że na końcu możemy tu siedzieć i podpisywać i celebrować podpis umowy wdrożeniowej.

