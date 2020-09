Drony na koronawirusa

PansaUTM, pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów będzie wspierał polskie służby medyczne w transporcie między placówkami.

Właściciel pierwszego w Europie systemu do koordynacji lotów dronów oraz publiczny szpital działający na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19 łączą siły w walce pandemią. W czwartek Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski oraz dyrektor Szpitala Klinicznego MSWiA prof. dr. n. med. Waldemar Wierzba podpisali list intencyjny ws. współpracy nad wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby transportu medycznego.

Ministerstwo Infrastruktury wspiera intensyfikację działań związanych z implementacją usług cyfrowych w obszarach transportu medycznego. Symbolem tych prac jest dzisiejsze podpisanie porozumienia o współpracy między PAŻP i Szpitalem Klinicznym MSWiA. To otwiera jeszcze szerzej drzwi do wykorzystania BSP w celu ratowania ludzkiego życia - powiedział Marcin Horała, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK w wyemitowanym nagraniu.

Jak podkreślają sygnatariusze listu obecna sytuacja związana z koronawirusem wymaga podjęcia skoordynowanych działań z wykorzystaniem dronów. „Zdając sobie sprawę, że w najbliższym czasie potrzeby służb publicznych w zakresie wykorzystania dronów mogą znacznie wykraczać poza standardowe, dotychczas wykorzystywane scenariusze lotów, koniecznym staje się przedsięwzięcie działań mających na celu praktyczne przetestowanie i docelowo wdrożenie nowych rozwiązań w pełni wykorzystujących potencjał narzędzia jakim są bezzałogowe statki powietrzne” – napisano w preambule listu.

Kryzys związany z koronawirusem i spowolnienie w naszej działalności operacyjnej potraktowaliśmy jako szansę na przeprowadzenie cyfrowej rewolucji w lotnictwie. PansaUTM to najbardziej zaawansowany w Europie systemem do koordynacji lotów dronów, który w Polsce już działa operacyjnie i z powodzeniem może być wykorzystywany do wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem. Jesteśmy gotowi do działania i otwarci na współpracę – zapewnia Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.