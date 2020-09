Koronawirus przełoży karnawał

Karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym 2021 roku, został przełożony. Organizatorzy nie określili przy tym nowego terminu przeprowadzenia jednej z najbardziej popularnych i dochodowych imprez rozrywkowo-turystycznych na świecie - informuje w piątek BBC.

„Szukamy alternatywnego rozwiązania, czegoś, co byłoby korzystne dla miasta, a zarazem bezpieczne, lecz nie mamy wystarczającej pewności, by wyznaczać datę” - oświadczył Jorge Castanheira, prezes Ligi Samby (Liesa).

Brazylia jest jednym z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby potwierdzono obecność koronawirusa u 32 817 osób, a z powodu Covid-19 zmarło 831 pacjentów. Według danych ministerstwa zdrowia tego kraju od początku pandemii w Brazylii odnotowano 4,6 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już prawie 140 tys.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem państwem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA.

Dyrektorzy szkół samby, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenia kilkudniowego karnawału, ostrzegali już od kilku tygodni, że bez szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 organizacja karnawału będzie praktycznie niemożliwa. Rokrocznie, przy okazji słynnego karnawału, do Rio de Janeiro przybywa blisko milion turystów z całego świata.

Jak zaznacza BBC, deklaracja dotycząca przeniesienia karnawału na nieokreślony termin dotyczy części oficjalnej imprezy, za którą odpowiada Liesa. Nie odnosi się ona jednak do niezliczonych „lokalnych imprez ulicznych, co do których wciąż nie wiadomo, czy będą mogły się odbyć” - informuje BBC.

Karnawał taneczny w Rio de Janeiro zapewnia Brazylii znaczący dochód; ocenia się, że przychody z branży turystycznej stanowią 8 proc. PKB. W okresie, gdy brazylijska gospodarka zmaga się ze skutkami ekonomicznymi pandemii, rezygnacja z organizacji karnawału może mieć istotne skutki dla sytuacji gospodarczej - podkreślają media.

BBC przypomina w tym kontekście, że władze Sao Paulo, gdzie również odbywa się karnawał, podjęły wraz z przedstawicielami szkół tanecznych decyzję o przesunięciu karnawału na październik 2021 roku.

PAP/ as/