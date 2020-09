Rusza największe święto Funduszy Europejskich w Polsce

2020 rok to koniec obecnej perspektywy finansowej funduszy. Stąd to doskonała okazja na podsumowanie oraz rozmowy o dalszych planach

To już siódma edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wchodząc na stronę dniotwarte.eu będzie można pójść na wirtualne spacery, wziąć udział w warsztatach czy też posłuchać koncertów. To wszystko w ten weekend, 25-27 września.

16 lat Polski w Unii Europejskiej to czas intensywnych zmian i ogromnych inwestycji. Dzięki Funduszom Europejskim udało nam się zrobić bardzo wiele, ale przed nami nadal sporo wyzwań. Realizacja kolejnych projektów będzie możliwa ze wsparciem unijnym, a w nowej perspektywie na lata 2021-27 Polska może liczyć na solidny zastrzyk środków finansowych, czyli 750 miliardów złotych, które udało się zdobyć dzięki skutecznym negocjacjom premiera Mateusza Morawieckiego. Według najnowszych danych, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, zrealizowaliśmy 70 tysięcy inwestycji o łącznej wartości ponad 484 miliardów złotych. Efekty tych działań możemy obserwować na co dzień, nierzadko w naszym najbliższym otoczeniu. Pokażemy je również podczas tegorocznych Dni Otwartych Funduszy Europejskich- podkreślała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.