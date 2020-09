Polsko-fińska firma kosmiczna z olbrzymim dofinansowaniem

Polsko-fiński światowy lider w dziedzinie satelitarnych zobrazowań radarowych (SAR) ogłosił dziś zamknięcie trzeciej serii finansowania w wysokości 87 milionów USD

Finansowanie zakończyło się wyższym wynikiem niż planowano. Wiodącym inwestorem został True Ventures, który już wcześniej zainwestował w ICEYE. Finansowanie odbyło się także przy znaczącym zaangażowaniu OTB Ventures. Dotychczas, ICEYE z powodzeniem umieścił na orbicie 5 misji satelitarnych. Pierwszy satelita wystrzelony w styczniu 2018 r, był jednocześnie pierwszym małym satelitą na świecie wyposażonym w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Tylko w tym roku, firma planuje wyniesienie na orbitę 4 nowych satelitów, a w 2021 r. nie mniej niż 8 kolejnych. W ten sposób firma rozwinie obecne możliwości swojej konstelacji, oferując unikalne rozwiązania na skalę światową. Łączna wartość wszystkich środków pozyskanych dotychczas przez ICEYE wynosi 152 miliony USD.

ICEYE umożliwia rozwiązywanie problemów, które wpływają na życie milionów ludzi na całym świecie. Wśród klientów, nasz zespół wypracował sobie opinię dostarczających usługi z niespotykaną szybkością i jakością. Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni i zamierzamy tę opinię utrzymać - powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współtwórca ICEYE. Ta runda finansowania zapewni nam możliwość rozbudowania konstelacji, która w 2021 r. będzie liczyć nie mniej niż 12 satelitów. W ten sposób zagwarantujemy rewizytę dla każdego miejsca na Ziemi minimum cztery razy dziennie. - podkreślił.

ICEYE samodzielnie projektuje i produkuje swoje satelity, jednocześnie jest ich operatorem. Obecnie, czas niezbędny do produkcji pojedynczego satelity został przez firmę zredukowany do kilku miesięcy. Od udanego startu pierwszego satelity w 2018 r, firma z powodzeniem dostarcza satelitarne zobrazowania radarowe dla klientów na całym świecie. W tym czasie, zespół ICEYE opracował wiele nowatorskich rozwiązań na rynku małych satelitów, takich jak: zobrazowania o rozdzielczości 25 cm czy SAR Video. Niedawno firma zademonstrowała także możliwość dostawy zobrazowania satelitarnego do klienta, w rekordowym czasie wynoszącym 5 minut od rozpoczęcia transferu zobrazowania na Ziemię. Czas ten uwzględnia proces przetwarzania surowych danych do standardowego formatu danych SAR.

Finansowanie dla dalszego rozwoju ICEYE

ICEYE zamierza wykorzystać środki pozyskane podczas ostatniej rundy finansowania do dalszego rozwoju swojej konstelacji. Plany firmy obejmują wyniesienie nowych satelitów i zwiększenie dostępności danych dla klientów z całego świata poprzez uruchomienie obsługi klientów w trybie 24/7. Ponadto, firma planuje dalszy rozwój swoich zdolności obrazowania Ziemi oraz rozpoczęcie produkcji satelitów w Stanach Zjednoczonych. Wysokość finansowania jest znaczne większa niż wcześniej planowano. Jest to szczególnie istotne w świetle zawirowań ekonomicznych w 2020 r. Pozyskane finansowanie jest oznaką zaufania dla ICEYE ze strony inwestorów. Potwierdza, że przyjęty model biznesowy i operacyjny jest poprawny oraz to, że firma rozwija się w kierunku dalszej ekspansji na całym świecie.

Wzmocnienie polskiego biura ICEYE

Wiele kluczowych obszarów działalności ICEYE jest realizowanych w Polsce. Liczący ponad 40 osób zespół ICEYE Polska tworzy Laboratoria Inżynierii Kosmicznej, Centrum Operacji Satelitarnych oraz Centrum Wsparcia Klienta. Planowana obsługa klientów w trybie 24/7 będzie realizowana przez ICEYE Polska. Ponadto, polscy inżynierowie odgrywają istotną rolę w procesie produkcji kluczowych systemów satelitów ICEYE. Obecna infrastruktura oraz kompetencje ICEYE Polska umożliwiają prowadzenie procesu produkcji satelitów na terenie kraju.

Biorąc pod uwagę skalę zmian klimatycznych, które znacząco wpływają na warunki pogodowe, rolnictwo, życie w miastach oraz wiele innych aspektów działalności człowieka, istnieje pilna potrzeba dostępu do globalnych informacji pozyskanych w czasie rzeczywistym. Dostęp do tego typu danych może umożliwić ratowanie życia podczas sytuacji kryzysowych czy wspierać podejmowanie decyzji gospodarczych w decydujących momentach.

Od kilku lat, ICEYE dostarcza satelitarne zobrazowania radarowe dla klientów na całym świecie, umożliwiając przeciwdziałanie skutkom m.in.: wycieków ropy naftowej, huraganów, wylesiania oraz wielu innym zagrożeń. Firma znacząco rozwinęła swoje możliwości w zakresie pozyskiwania zobrazowań, jak także nowe generacje swoich satelitów.

Adam Niewiński, Współzałożyciel i Partner Zarządzający w OTB Ventures, powiedział: „Cieszymy się, że jesteśmy jednym z kluczowych inwestorów w ostatniej rundzie finansowania ICEYE. Jesteśmy podekscytowani mogąc współtworzyć firmę, która regularnie udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i potrafi sięgać gwiazd”

Finansowanie ICEYE w ramach “Serii C” obejmuje udział instytucji, które już wcześniej zainwestowały w firmę: True Ventures, OTB Ventures, Finnish Industry Investment (Tesi), Draper Esprit, DNX Ventures, Draper Associates, Seraphim Capital, Promus Ventures i Space Angels.

W najnowszej rundzie finansowania uczestniczyli także New Space Capital i Luxembourg Future Fund. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) uczestniczył zarówno jako doradca Luxembourg Future Fund oraz jako inwestor w ramach programu InnovFin For Equity (IFE), wspieranego przez Komisję Europejską. Ponadto, znacząca część finansowania ze strony Finnish Industry Investment (Tesi) jest wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego trzonem Planu Inwestycyjnego dla Europy. Jednocześnie z finansowaniem serii C na rzecz ICEYE, OTB Ventures ogłosił dziś start dedykowanego programu wsparcia wiodących europejskich technologii kosmicznych - OTB Space Program I – wspierany przez Europejski Bank Inwestycyjny i Komisję Europejską w ramach programu InnovFin for Equity.

Mat.Pras./KG