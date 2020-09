Zjednoczona Prawica: umowa koalicyjna podpisana. Są szczegóły

W sobotę o godz. 12 w siedzibie PiS w Warszawie podpisana została umowa koalicyjna przz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej dojdzie także do rekonstrukcji rządu.

Mamy dla państwa radosną wiadomość. Zostało zawarte porozumienie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do wyborów, Jestem pewien, że będą to lata dobrze wykorzystane dla Polski. Różnie może być, ale z całą pewnością, wszystko, co będzie do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją. Wierzę w to, co powiedziałem. Przed nami Dobra przyszłość — podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Siłą ZP zawsze był pluralizm. jednocześnie siłą naszego obu jest wewnętrzna jedność, którą dziś potwierdzamy. Doszliśmy do porozumienia ws. naszego programu i do wspólnych ustaleń dot. struktury. Będzie mniej resortów, dzięki temu rząd będzie sprawniejszy. Przed Polską są ogromne wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli stawić czoła pandemii i kryzysowi. Jestem przekonany, że to porozumienie dobrze przysłuży się Polsce — mówił lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Czas pokazał, a czas się nie myli, że te pięć lat za nami to dobre lata dla Polski. Dlatego mamy prawo wnioskować, że ten czas przed nami też będzie dobry, ale tylko, jeśli będziemy współpracować. Szanując decyzje Polaków, swoją podmiotowość i wspólne cele. Myślę, że ta dobra współpraca jest zapowiedzią, której potwierdzeniem jest zawarta umowa — mówił lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Rekonstrukcja rządu, deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych, m.in. takie kwestie znalazły się w podpisanej w sobotę nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy - mówiła PAP rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Rzeczniczka PiS pytana przez PAP o zapisy, jakie znalazły się w podpisanym porozumieniu powiedziała, że przewidują one „wolę dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy”.

„Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej” - mówiła Czerwińska.

Według wcześniejszych zapowiedzi polityków PiS wspomniana ofensywa programowa zakłada m.in. dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, a także reformę mediów.

Czerwińska poinformowała, że w umowie znalazła się kwestia wspólnych konsultacji pomysłów legislacyjnych. „Nad realizacją oraz konsultacjami propozycji legislacyjnych ma czuwać Rada Koalicji, czyli ciało składające się z kierownictwa PiS oraz 2-3 przedstawicieli każdej z mniejszych partii koalicyjnych” - wskazała.

W umowie zawarto też - przekazała Czerwińska - deklarację ścisłej współpracy w ramach klubu parlamentarnego.

W umowie znalazły się też zapisy dotyczące zbliżającej się rekonstrukcji rządu. „W związku z planowaną rekonstrukcją rządu strony porozumienia zobowiązują się do proporcjonalnego zredukowania rekomendowanych sekretarzy i podsekretarzy stanu” - zacytowała treść umowy rzeczniczka PiS. Oznacza to - jak wyjaśniła - zgodę na rekonstrukcję rządu oraz na redukcję stanowisk wiceministrów.

Według nieoficjalnych informacji PAP, w toku negocjacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy uzgodniono, że liczba ministerstw, obecnie jest ich 20, ma zostać zmniejszona do 14; część resortów ma być połączona. Ponadto przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski mają dostać po jednej tece ministerialnej. Obecnie każda z tych partii kieruje dwoma resortami.

Dodatkowo - zgodnie z informacjami PAP - mniejsi koalicjanci PiS mają mieć zagwarantowane po jednym stanowisku ministerialnym w KPRM. Ponadto zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie mają mieć po trzech wiceministrów.

W umowie koalicyjnej znalazła się też deklaracja wspólnego startu PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia w najbliższych wyborach samorządowych, parlamentarnych, europejskich i prezydenckich.

„Strony ustalają, że w kolejnych wyborach do Sejmu, Senatu, sejmików, rad miast, parlamentu europejskiego, parlamentarzyści i radni Porozumienia i Solidarnej Polski otrzymają takie same miejsca na listach co w ostatnich wyborach do tych organów” - brzmi zapis umowy, który przytoczyła w rozmowie z PAP Czerwińska.

Z dotychczasowych informacji dotyczących ustaleń koalicyjnych udzielanych przez polityków PiS wynika, że Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier. Jeden z polityków PiS poinformował PAP po czwartkowym spotkaniu kierownictwa partii o ustaleniu, że prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.

Czerwińska zaznaczyła jednak, że ta kwestia nie została ujęta w umowie koalicyjnej.

