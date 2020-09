PGE Narodowy. Koncert „Solidarni z Białorusią”

Białorusini mają prawo żyć w swoim suwerennym państwie, my jesteśmy po to, żeby być razem z nimi w tej wyboistej drodze do wolności - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki tuż po rozpoczęciu koncertu „Solidarni z Białorusią” na stadionie PGE Narodowy.

„40 lat temu narodziła się w Polsce +Solidarność+, wtedy Polacy mieli odwagę powiedzieć +nie+ tym, którzy łamali prawa człowieka, prawa obywatelskie, deptali wolność. Dzisiaj naród białoruski walczy o swoją wolność chcemy być razem z Białorusinami w ich drodze” - dodał premier.

„Niech żyje suwerenna i wolna Białoruś, niech żyje Polska” - powiedział, kończąc swoje wystąpienie premier Morawiecki.

Po premierze wystąpił członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka, który zwrócił się do publiczności po białorusku i po polsku.

„Chciałem bardzo serdecznie podziękować rządowi polskiemu, społeczeństwu polskiemu za wsparcie, za solidarność z narodem białoruskim w tych trudnych dla nas czasach” - powiedział Paweł Łatuszka. Jego zdaniem, „to jest naprawdę bardzo ważne, że Polacy pamiętają ze swojej historii, jak ważnym symbolem walki o niepodległość, o swobodę była solidarność”.

„Koncert na PGE Narodowy jest symbolem wsparcia społeczeństwa białoruskiego w walce o demokrację i wolność. Sytuacja na Białorusi budzi ogólnoświatowy niepokój, ludzie muszą walczyć o przyszłość narodu, ryzykując swoje zdrowie i życie. Demonstracje są tłumione z bezprecedensową brutalnością, która sprawia, że są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Potrzebna jest pomoc i wsparcie” - tłumaczyli organizatorzy koncertu. Od piątku na znak solidarności z Białorusinami na szczycie PGE Narodowego powiewa historyczna biało-czerwono-biała flaga Białorusi.

Na scenie występują największe polskie gwiazdy - m.in. Chłopcy z Placu Broni, Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect, Krzysztof Cugowski. Na scenie pojawią się też artyści z Białorusi. Białoruski muzyk i bard oraz kompozytor muzyki filmowej Zmicier Wajciuszkiewicz wykona legendarne „Mury” po białorusku. Usłyszymy także zespoły Petlia Pristrastija, Nizkiz i Volski. Artyści wystąpią przy akompaniamencie Orkiestry Tomasza Szymusia. Koncert można oglądać na antenie Polsatu.

Wśród gości, poza premierem Mateuszem Morawieckim, są także m.in. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, wraz z mężem Andrzejem, ambasadorem RP w Niemczech oraz szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

