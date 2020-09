Kryzys w motoryzacji oszczędził segment premium

Łączna liczba rejestracji samochodów w I półroczu w Polsce wyniosła 178 821, czyli o 35,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Z tej liczby 32 754 samochodów zostało zarejestrowanych w segmencie premium, czyli w ujęciu rocznym mniej o 13,7 proc. Liderem rynku premium po pierwszych sześciu miesiącach jest Mercedes-Benz, na drugim miejscu uplasowało się BMW, a na trzecim Audi

Znów posiadanie swojego własnego auta wraca do łask, trochę tak jak posiadanie własnego domu. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli - mówi Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, CEO Mercedes-Benz Polska.

Mercedes-Benz uzyskał w I półroczu 8138 nowych rejestracji, mniej o 11,05 proc. rdr, na BMW w udziale przypadło 7782 rejestracji, spadek o 20,21 proc. rdr, a nowych audi zarejestrowano 6435, spadek 0,8 proc. rdr. Zajmujących czwarte miejsce w segmencie premium aut Volvo zarejestrowano 5533, mniej o 6,84 proc. rdr.

Istotnymi aspektami sprzedaży samochodów jest obecnie dobrze rozwinięta sieć dealerska oraz szeroka oferta modeli. Ten ostatni aspekt jest ważny na takim rynku jak Polska, gdzie wiodącą kategorią są SUV-y, takie jak GLS, GLE Coupe, GLB czy GLA. Najbardziej flagowym segmentem sprzedaży modeli przez Mercedesa jest klasa S. W ubiegłym roku sprzedaliśmy w klasie S na świecie 500 tys. sztuk samochodów. Polska zaś jest na wysokiej 12. pozycji pod względem sprzedaży tego modelu, a udział całego Mercedes-Benz na polskim rynku pod koniec sierpnia br. osiągnął rekordowy historycznie wynik 4,8 proc., utrzymując pierwszą lokatę wśród marek premium w kraju” – powiedział Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, prezes Mercedes-Benz Polska

Według niego ludzie w przyszłości nie przestaną kupować aut na własność, bo samochód to wizytówka jego właściciela, podobnie nie znikną salony dealerów, bo klienci będą chcieli obejrzeć i dotknąć, zanim zdecydują się na zakup. COVID-19 zmienia jednak model dystrybucji i sprzedaży aut. Lockdown spowodował większą cyfryzację procesu sprzedaży i uczynił go bardziej indywidualnym. Przykład? Już w kwietniu jako pierwsi otworzyliśmy wirtualny showroom, a samochody doręczaliśmy klientom pod drzwi, stwierdził prezes polskiego oddziału Mercedesa.

Uważam też, że w obecnej rzeczywistości rośnie wartość posiadania własnego samochodu. Jeszcze w 2019 roku powszechnie uważano, że trendem, który ukształtuje motoryzacyjną przyszłość, jest mobilność współdzielona (car sharing). Teraz widzimy, że znów posiadanie swojego własnego auta wraca do łask, trochę tak jak posiadanie własnego domu. Daje większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli, dodał von Kleinsorgen.

Odniósł się on też do kwestii związanych z elektromobilnością. Powiedział m.in., że samochody są projektowane i rozwijane przez wiele lat, a COVID-19 pojawił się pół roku temu, więc nie ma więc podstaw do przypuszczeń, by wywarł w tym aspekcie wpływ. Elektromobilność to megatrend, nie tylko z powodu obowiązujących regulacji w zakresie emisji CO2, ale również zmiany doświadczenia kierowców.

Mercedes-Benz dobrze nie przestaje pracować na swoją ofertą w segmencie elektromobilności. Tylko w tym roku wprowadzimy 22 zelektryfikowane modele, a cała flota przejdzie ten proces do 2023 roku. Spore nadzieje wiążę z naszymi hybrydami plug-in, łączącymi silnik elektryczny i Diesla. To połączenie niskiej emisji silnika spalinowego, wysokiego maksymalnego momentu obrotowego, a także możliwości jazdy w trybie wyłącznie elektrycznym, powiedział von Kleinsorgen.

Gdy mówimy o elektromobilności, to pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w okresie przejściowym. I musimy uwzględnić to, że mamy różne profile i preferencje klientów nie tylko na świecie, ale i w poszczególnych krajach. My w ten sposób staramy się odpowiedzieć na różne potrzeby każdej z tych grup - podsumował prezes Mercedes-Benz Polska.

