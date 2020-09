Startuje największy festiwal promocji

Największy festiwal promocji w Polsce! Akcja Smart! Week dotyczy produktów ze wszystkich kategorii dostępnych na Allegro, m.in.: dom i ogród, zdrowie, elektronika, motoryzacja, moda, uroda, dziecko, gry itd. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie

Smart! Week to największy festiwal zakupów online w Polsce dla klientów Allegro Smart! W tym roku - dzięki ogromnemu zaangażowaniu sprzedawców, którzy przystąpili do promocji - czterokrotnie zwiększymy skalę wydarzenia. Dla klientów oznacza to, że będą mogli wybierać spośród milionów produktów przecenionych nawet do 70% i otrzymać je z darmową dostawą dzięki Allegro Smart! Obniżki cen dotyczą każdej kategorii dostępnej na Allegro, począwszy od podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak gry na konsole, oczyszczacze powietrza, komputery, narzędzia, smartfony i duże telewizory LCD czy popularne płyny i proszki do prania, pieluchy, garnki, perfumy…” - mówi Francois Nuyts, prezes Allegro. „Tak duża liczba ofert jest dowodem na to, że sprzedawcy doceniają Smart! Week i traktują go jako szansę na zwiększenie sprzedaży. Rok temu średnia sprzedaż uczestniczących sprzedawców wzrosła o ponad 50%. Tegoroczny Smart! Week jest pod tym względem rekordowym – nieustannie otrzymujemy nowe zgłoszenia z atrakcyjnymi ofertami od kolejnych sprzedawców.” - dodaje Francois Nuyts.

Tydzień od 28 września do 4 października będzie prawdziwą gratką dla posiadaczy usługi Smart!, ponieważ właśnie rozpoczyna się kolejna edycja Allegro Smart! Week. Klienci, którzy przystąpili do wspomnianego programu lojalnościowego, otrzymują nie tylko darmowe dostawy i zwroty, ale mogą oszczędzić jeszcze więcej dzięki spektakularnym promocjom w ramach akcji Smart! Week. Podczas tegorocznej edycji największego festiwalu zakupów w Polsce miliony artykułów z każdej kategorii dostępnych na Allegro zostaną przecenione nawet o 70%. W super promocyjnych cenach klienci znajdą produkty od topowych producentów, m.in. marek takich jak: Samsung, Xiaomi, EA Games, Toshiba, Asus, Garmin, Procter & Gamble, Henkel, Hasbro czy wielu innych.

Jak skorzystać z promocji Allegro Smart! Week w tym roku? Allegro Smart! Week skierowany jest wyłącznie dla osób korzystających z usługi Allegro Smart! Osoby, które nie przystąpiły jeszcze do programu lojalnościowego, mogą to zrobić za pośrednictwem strony internetowej: https://allegro.pl/smart.

W ramach tegorocznej edycji Allegro Smart! Week występować będą dwa rodzaje ofert: nielimitowane - dostępne w dużych ilościach przez cały tydzień akcji oraz limitowane oferty - pojawiające się codziennie, w ramach, których ceny produktów zostaną obniżone nawet o 70%. W tym przypadku będzie trzeba wykazać się czujnością oraz refleksem i już od dziś śledzić stronę https://na.allegro.pl/allegro_smartweek. Codziennie będą pojawiać się na niej najbardziej atrakcyjne promocje, które zdobędą jedynie Ci, którzy jako pierwsi zdecydują się na zakup. Produkty dostępne w ramach tych ofert będzie można zakupić jedynie w wybrane dni i o konkretnych godzinach. Najlepszą szansą na zdobycie pożądanych produktów jest dodanie ich do obserwowania, co będzie możliwe na 20 minut przed startem oferty. Następnie Allegro wyśle powiadomienie z informacją o dokładnym czasie, w którym przedmiot zostanie wystawiony na sprzedaż.

Produkty z limitowanej oferty nie będą mogły być zakupione w dowolnej ilości (w przypadku najlepszych ofert, użytkownicy mogą kupić tylko 1 sztukę w cenie promocyjnej, dla niektórych produktów będzie to max. 5 sztuk, w zależności od oferty). Allegro Smart! – korzyści dla klientów i sprzedawców Usługa Allegro Smart! jest dostępna już od dwóch lat. Ten wyjątkowy program lojalnościowy zapewnia bezpłatne dostawy do ponad 27 000 punktów odbioru oraz bezpłatną dostawę do domu przez kuriera. Allegro Smart! gwarantuje również bezpłatne zwroty i daje dostęp do limitowanych ofert Smart!, festiwali zakupowych czy przedsprzedaży biletów na najatrakcyjniejsze koncerty, spektakle i wydarzenia dostępne na eBilet.

Od uruchomienia Allegro Smart! w 2018 roku konsumenci korzystający z platformy zakupowej zaoszczędzili ponad 1 mld zł. Rekordzistą jest konsument, który dzięki Allegro Smart! zaoszczędził 114 000 zł. Program lojalnościowy wspiera również sprzedawców. Osoby biorące udział w Allegro Smart! uzyskują wzrost przychodów pięciokrotnie szybciej niż ci, którzy nie korzystają z usługi Smart!

