Premier: czeka nas dużo pracy i trudnych decyzji

Choć prognozy się zmieniają – nasze cele pozostają niezmienne. Są nimi jak najlepiej płatne miejsca pracy dla Polaków, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w kraju oraz ich ekspansji międzynarodowe - podkreślił premier Mateusz Morawiecki na Facebooku

W poniedziałek szef rady ministrów przeprowadził konferencję prasową po przyjęciu przez rząd projektu budżetu na przyszły rok.

Rok 2020 to rok wielkich perturbacji i wyzwań, z którymi musieliśmy się zmierzyć solidarnie na wielu poziomach – gospodarczym, społecznym i zdrowotnym. Na świecie i w Europie próbowano różnych metod, ale recepty na kryzys, które znaleźliśmy w Polsce, okazały się skuteczniejsze, niż gdzie indziej. Wielkim wysiłkiem polskiego rządu, pracodawców, pracowników, lekarzy i instytucji takich, jak Polski Fundusz Rozwoju , BGK - wspieramy rozwój firm i Narodowy Bank Polski stworzyliśmy błyskawiczną odpowiedź – Tarcze Finansową i Antykryzysową, które uratowały naszą gospodarkę i miliony miejsc pracy - podkreślił w swoim wpisie. Aby przekonać się o ich skuteczności – wystarczy spojrzeć na sytuację gospodarczą w innych państwach, przeczytać analizy niezliczonych instytucji finansowych i sięgnąć do prognoz gospodarczych renomowanych światowych instytucji. To wszystko nie obyło się oczywiście bez skutków dla tegorocznego i przyszłorocznego deficytu budżetowego. Zza horyzontu wyłania się rok 2021 i dziś na posiedzeniu Rady Ministrów w Kancelaria Premiera, w duchu odpowiedzialności i z myślą o przyszłości, dyskutowaliśmy nad możliwie najlepszą dla Polski ustawą budżetową. Myślę, że to, co zaproponowaliśmy, stanowi optymalny kompromis pomiędzy możliwościami polskiej gospodarki i zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego milionów polskich rodzin - dodał.

Od 1 stycznia 2021 r. rząd zamierza rozszerzyć możliwość rozliczania się według zasad estońskiego CIT z 50 mln zł do 100 mln zł obrotów. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, przyczyni się to do powstania „dziesiątek tysięcy miejsc pracy w zaawansowanych technologicznie sektorach”. Wspomniał również o zmianach w piątce dla przedsiębiorców czy walce z rajami podatkowymi.

Mówiąc o projekcie budżetu szef rządu poinformował, że zaplanowano dochody w wysokości 404,4 mld zł i wydatki na poziomie 486,7 mld zł.

Chcę wyraźnie powiedzieć i zagwarantować, że cała nasza polityka społeczna, a więc wsparcie dla polskich rodzin, dzieci i młodzieży oraz emerytów, również to, do którego się zobowiązaliśmy wcześniej, pozostanie utrzymane! To kwestia uczciwości, godności i solidarności – szczególnie w tych trudnych czasach. Budżet, który zaproponowaliśmy, to racjonalny kompromis pomiędzy możliwościami i aspiracjami Polski i Polaków, ułatwiający im funkcjonowanie i rozwój w czasach gospodarczej niepewności, i stawiający w centrum bezpieczeństwo naszych rodzin i najsłabszych – zarówno najmłodszych, jak i najstarszych - podsumował.

PAP/KG