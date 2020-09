Polska. Pacjent widmo z COVID. 2 dni i 373 km w karetce

Kujawsko-pomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawi Ministerstwu Zdrowia raport dotyczący opisywanego w mediach przypadku, gdy karetka jeździła między szpitalami z pacjentem chorym na COVID-19 - przekazał w poniedziałek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz

Włocławek, następnie Lipno, Rypin, znowu Włocławek i Bydgoszcz. Wreszcie trasa do Grudziądza i powrót do Bydgoszczy. To droga, jaką w dwa dni przebył w karetce 77-letni pacjent chory na COVID-19” – podał TVN24. Pan Włodzimierz był transportowany karetką pogotowia do szpitala, jednak odesłano go z pięciu kolejnych placówek. Był w drodze do szóstego, gdy znalazło się dla niego miejsce.