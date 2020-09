Pracownicy centrali Orange nie chcą 5G

Pracownicy Orange przeciwko 5G. „Technologia nieopłacalna i szkodliwa dla środowiska” Grupa pracowników koncernu Orange sprzeciwia się budowie przez tego operatora sieci 5G - wynika z informacji Bloomberga

Jak donosi serwis WirtualneMedia.pl, część osób zatrudnionych we francuskiej części telekomu twierdzi, że uruchomienie nowej technologii jest nieuzasadnione biznesowo oraz szkodliwe dla środowiska.

Wprowadzenie technologii 5G wywołuje kontrowersje w różnych krajach na świecie, również w Polsce. Są one często podsycane przez autorów teorii spiskowych, ale też przez rosyjskie komórki dezinformacji.

Nowa generacja łączności ma wg nich emitować szkodliwe dla ludzkiego zdrowia promieniowanie. Żadna analiza do tej pory tego nie potwierdza, ale strach jest atrakcyjną siłą rażenia.

o wprowadzenia sieci 5G szykują się niemal wszyscy najwięksi operatorzy telfonii komórkowej, w tym Orange.

Bloomberga ujawnił dokumenty, z których wynika, że Orange ma przeciwników uruchomienia 5G także wewnątrz swojej firmy. Upublicznione notatki stworzyła grupa pracowników francuskiego Orange nazywająca się „I’m So Green”. Grupa ta ma liczyć ok. tysiąca osób zatrudnionych w tej firmie. Dokumenty są adresowane do szefostwa Orange. Ich autorzy apelują o to, by firma zrezygnowała z sieci 5G, bowiem technologia ta jest biznesowo nieopłacalna, a dodatkowo szkodzi środowisku naturalnemu.

Notatki przekonują, że na wdrożeniu 5G zyskają najbardziej m.in. producenci smartfonów oraz francuski rząd, zaś Orange jedynie poniesie wysokie koszty wprowadzenia 5G.

Bloomberg ustalił, że notatki nawołujące do rezygnacji z 5G były kierowane do kierownictwa francuskiego Orange od 2019 r., raczej bez skutku.

W odpowiedzi Orange poinformował jedynie, że jego pracownicy mają prawo do wyrażania własnych obaw i poglądów związanych z funkcjonowaniem firmy.

za wirtualnemedia.pl, mw

