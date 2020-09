Jakie zmiany w nowym rządzie? Znamy szczegóły

14 ministerstw, 4 wicepremierów, a także nowe twarze - to według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM zmiany, jakie szykują się w rządzie. Będzie nowy minister edukacji i rolnictwa.

To nie koniec zmian, o jakich rozmawiano podczas negocjacji na Nowogrodzkiej. Solidarna Polska i Porozumienie oddadzą po jednym resorcie, za to ich dotychczasowi szefowie mieliby miękko wylądować w kancelarii premiera.

Zamiast 22 będzie 14 ministerstw. Będziemy też mieli aż 4 wicepremierów, z najważniejszym czyli Jarosławem Kaczyńskim. Oprócz niego zastępcami premiera będą Piotr Gliński oraz Jacek Sasin, a także wracający do rządu Jarosław Gowin. Obejmie on ministerstwo rozwoju, do którego dodano mu resort pracy. W związku z tym Marlena Maląg kierować będzie jedynie ministerstwem do spraw rodziny i spraw społecznych.