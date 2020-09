Horror w przedszkolu. W owsiance podała dzieciom truciznę

Sąd w prowincji Henan w środkowych Chinach skazał na śmierć przedszkolankę Wang Yun, która w marcu ubiegłego roku zatruła 25 dzieci, w wyniku czego jedno z nich zmarło – podały chińskie media. Zatrucie dzieci wstrząsnęło chińską opinią publiczną.

Dzieci trafiły do szpitala po zjedzeniu owsianki, którą podano im na śniadanie w przedszkolu w mieście Jiaozuo w Henanie. Według sądu Wang dodała do owsianki azotynu sodu, by zemścić się na koledze z pracy, z którym się pokłóciła.