Rubel ucierpi? Efekt unijnych sankcji

W poniedziałek w Brukseli ambasadorowie państw członkowskich przy UE zdecydowali o dodaniu kolejnych podmiotów i osób do listy sankcyjnej. Chodzi o udział w budowie i wykorzystywaniu połączenia infrastrukturalnego pomiędzy Rosją a anektowanym przez nią Półwyspem Krymskim

Mowa dokładniej o most przez Cieśninę Kerczeńską. Łączy Rosję z Krymem. Według Unii Europejskiej Rosja budując most, po aneksji Krymu, naruszyła suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

We wrześniu Unia Europejska przedłużyła sankcje wobec Rosji do marca 2021 roku. Sankcje przewidują zakaz podróżowania do UE, jak i zamrożenie aktywów. Dotyczą 175 osób i 44 podmiotów.

Warto też pamiętać o konflikcie Armenii z Azerbejdżanem. Armenię wspiera Rosja.

To szybko odbiło się na kursie waluty. Analityk Citi w Moskwie Ivan Tchakarov zwraca uwagę, że jest najgorszą walutą wśród głównych rynków wschodzących w tym miesiącu. Spadając o 7,1 proc. Rubel znajduje się tuż przy granicy dna z marca tego roku.

