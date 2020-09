PANEK świętuje urodziny. Niższe ceny i kolejne samochody

Koniec września to szansa dla PANEK S.A do celebrowania jubileuszu istnienia. Marka została stworzona 20 lat temu

Poza dobrymi cenami PANEK zwiększa liczbę samochodów. Właśnie zaczynają się odbiory kolejnych samochodów, wkrótce w Warszawie będzie ich aż 1 200. Zwiększy się też liczba aut w innych miastach, znaczne zmiany szykują się w Poznaniu.

Największa promocja w historii

PANEK CarSharing przygotował przedpłaty w super cenach. Za 80 zł Klient otrzymuje aż 105 zł do wykorzystania na przejazdy.

Nowa promocja to też gradka dla osób korzystających z „rozszerzonej ochrony” czyli opcji zniesienia odpowiedzialności za szkody. 26 września będzie można dokupić tą opcję w cenie 39,20 zł.

PANEK ma już ponad 150 stref wynajmu w całym kraju, teraz czas na zwiększenie liczby samochodów. Na początek Warszawa, tutaj właśnie kończą się odbiory kolejnej partii Fiatów 500 z podkładkami dla dzieci, po nich przyjdzie czas na inne modele, odbiory będą trwać aż do końca roku. Kolejny na mapie zmian będzie Poznań, tam także pojawią się nowe samochody i zaktualizowane strefy wynajmu.

PANEK CarSharing ma już ponad 50% rynku usług carsharingowych w Polsce, zakomunikował również, że szykuje się do przejęcia udziałów innej firmy związanej z rynkiem współdzielonej mobilności. W tej chwili sama flota największego carsharingu w kraju opiewa na wartość około 200 000 000 zł a samochodów z dnia na dzień jest coraz więcej.

Zmiany widać także we flocie, do usługi dołączyły właśnie Lexus RC300 i BMW i8, które jest najdroższym obecnie jeżdżącym samochodem w CarSharingu na świecie. Zarząd zapowiada jednak, że to nie koniec, bo kolejny super samochód wynajmowany w klasie Extreme został już kupiony.

W ostatnim miesiącu w ofercie PANEK pojawiły się również samochody dostawcze, które również można wynająć na minuty, tutaj także zapowiada się rychła szansa rozwoju. Pojawiają się informacje, że firma myśli o kolejnych autach do przewozu towarów, które będą nieco mniejsze od wprowadzonych już Renault Masterów L3H2.