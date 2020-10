Lex Uber obowiązuje od dziś!

W czwartek weszły w życie zmiany w ustawie o transporcie drogowym, tzw. lex uber. Podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób od 1 października 2020 r. muszą posiadać licencję na taki przewóz.

W ramach przepisów ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono m.in. zmiany do przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie działalności związanej z pośrednictwem przy przewozie osób.

Jedna ze zmian polegała na wydłużeniu okresu przejściowego dla pośredników przy przewozie osób na uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób z 3 do 9 miesięcy. Wydłużony okres przejściowy upływa 30 września 2020 r.

„Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób od 1 października 2020 r. są zobowiązane do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób” - wyjaśnił Szymon Huptyś z Ministerstwo Infrastruktury

Dodał, że jednocześnie wprowadzono regulacje stanowiące, że pośrednicy, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, w terminie do 30 września 2020 r. „mogą prowadzić pośrednictwo osób w przewozach okazjonalnych wykonywanych pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą”. Nie są też zobowiązani do prowadzenia pośrednictwa wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję; ani do prowadzenia rejestru przekazanych zleceń oraz ewidencji przedsiębiorców, którym przekazują zlecenia przewozowe - dodał.

Zwrócił uwagę, że w terminie do 30 września 2020 r. w przypadku, gdy pośrednik mający licencję na wykonywanie transportu „w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób zleca przewozy podmiotom wykonującym transport drogowy nieposiadającym odpowiedniej licencji, pośrednikowi nie jest cofana licencja na pośrednictwo”. Jednocześnie do tego terminu kierowcy wykonujący przewozy mogą przyjmować zlecenia przewozowe przekazane przez podmiot wykonujący pośrednictwo, który nie posiada licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

PAP/ as/