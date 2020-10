Krótko, tanio i na ostatnią chwilę

Epidemia spowodowała nie tylko drastyczny spadek rezerwacji biznesowych, ale także planów długoterminowych.

Prawie 70 proc. gości hotelowych planuje wypoczynek do końca 2020. Będą to jednak głównie wyjazdy prywatne/rodzinne na 2-3 dni (weekendowe), na które planują wydać nie więcej niż 1000 złotych. Niemal 40 proc. badanych planuje wyjazd urlopowy w październiku. Tylko 18 proc. myśli już o rezerwacjach pokoi w okresie świąt. Podobny odsetek, 20 proc. ankietowanych wskazuje na plany związane z podróżami służbowymi.

Firma Profitroom wspólnie z grupą hoteli z całej Polski zapytała ponad 6 tysięcy gości hotelowych o plany wyjazdowe do końca 2020 roku.

Okres od października do grudnia w polskim hotelarstwie do tej pory tradycyjnie opierał się na ruchu biznesowym, a w przypadku wypoczynku mówiło się o tzw. “niskim sezonie”. Przeprowadzone badania pokazują, że COVID-19 diametralnie zmienił rynek podróży prywatnych i preferencje klientów biznesowych - mówi Marcin Dragan, założyciel Profitroom, firmy obsługującej rezerwacje większości polskich hoteli.

Pomimo dobrych nastrojów wśród gości hotelowych (prawie 70 proc. z nich planuje rezerwacje do końca 2020 roku), tylko 25 proc. zdecydowało się dokonać jakichś rezerwacji. Wynika to głównie z obaw o rozwój pandemii koronawirusa. Na ten czynnik hamujący decyzje o rezerwacji miejsca hotelowego wskazało w badaniu 68 proc. respondentów.

Obecnie Polacy nie mają dalekosiężnych planów urlopowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się głównie jesienne terminy. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy, w październiku i listopadzie, wypoczynek rodzinny/prywatny zaplanowało odpowiednio 38 proc. i 32 proc. Polaków.

Planowane do końca roku wyjazdy to w większości pobyty od dwóch do trzech dni (prawie 60 proc. ankietowanych), jednocześnie prawie połowa (47 proc.) zakłada również wyjazdy tygodniowe. Ponad 40 proc. badanych nie chciałoby wydać na ten cel więcej niż 1000 zł za osobę. Niepewność związana z COVID najprawdopodobniej powoduje, że w momencie realizacji badań wyjazd świąteczno-noworoczny planował tylko co piąty ankietowany.

Z badań wynika, że statystyczny Polak lub Polka w ostatnim kwartale 2020 roku będzie podróżował krótko, rodzinnie i z dbałością o stan własnego portfela. Jednak najważniejsze decyzje będzie podejmował kierując się poczuciem własnego bezpieczeństwa i w oparciu o bieżące informacje o zagrożeniach związanych z COVID. W takiej sytuacji podejmowane przez hotele środki bezpieczeństwa zyskują na znaczeniu.

Warto zauważyć jak skuteczne środki bezpieczeństwa wprowadzono w obiektach hotelowych. Potencjalni goście na wielu stronach internetowych hoteli mogą na bieżąco zapoznać się z listą działań podejmowanych na ich rzecz - mówi Marcin Dragan.

Dużą szansę na wzrost zainteresowania Polaków ofertą hoteli może stanowić bon turystyczny. Według deklaracji ankietowanych 75 proc. z uprawnionych do świadczenia jeszcze go nie wykorzystało. Potwierdzają to ostatnie dane przedstawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wydaniu do tej pory 816 mln zł (stan na połowę września) z wartego 3,5 mld zł projektu. Biorąc pod uwagę, że 65 proc. badanych planuje wyjazd z dziećmi może to stanowić szansę dla wielu obiektów.

Inaczej kształtuje się sytuacja ruchu biznesowego. Wyniki ankiet wskazują na duży poziom niepewności, co do tej formy wyjazdów. Zaledwie 20 proc. badanych deklaruje, że ma w planach wyjazdy służbowe. Większości ankietowanym trudno określić zarówno częstotliwość podróży służbowych jak i miesiące, w których będą się one odbywać - mówi Marcin Mączyński, Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Badanie „Ogólnopolskie badanie gości hotelowych - wypoczynek jesień-zima 2020” przeprowadzono metodą panelu online w dniach 22-25 września 2020 r.

PR/RO