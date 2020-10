ZE PAK zapowiada koniec produkcji energii z węgla

Koncern energetyczny ZE PAK zamierza do 2030 r. całkowicie zrezygnować z wytwarzania energii elektrycznej z węgla. Firma chce rozwijać energetykę opartą na źródłach odnawialnych oraz działać w obszarze wodoru.

ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin) produkuje energię głównie z węgla brunatnego. Pod koniec września firma poinformowała jednak, że rezygnuje z planów budowy odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo, która przedłużyłaby okres działania elektrowni węglowych Pątnów.

Teraz spółka poinformowała o przyjęciu kierunków strategii, zgodnie z którymi koniec produkcji energii elektrycznej z węgla nastąpi pod koniec bieżącej dekady. Od tego momentu firma ma wytwarzać wyłącznie „zieloną” energię, a istotnym elementem nowej strategii ZE PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru.

Główne kierunki rozwoju w ciągu najbliższych 10 lat to, obok wygaszania produkcji z węgla brunatnego, budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK, produkcja energii z biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru – m.in. przystosowanie kotłów węglowych w Elektrowni Konin do biomasy. Istotnym obszarem działalności elektrowni Konin ma być produkcja zielonego wodoru w procesie elektrolizy. ZE PAK planuje też budowę sieci lokalnych biogazowni rolniczych na terenach związanych z hodowlą bydła i trzody chlewnej, głównie we Wschodniej Wielkopolsce.

Transformacja to szansa na nowe miejsca pracy. Jedną z ważnych naszych inicjatyw jest budowa Centrum Szkoleniowego OZE dla m.in. pracowników Grupy ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE – mówi Piotr Woźny, szef Rady Nadzorczej ZE PAK.

