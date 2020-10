Elektryczne BMW do wygrania w wielkiej loterii Banku Pekao

1 października 2020 r. rusza wielka loteria, w której klienci Banku Pekao S.A. mogą wygrać elektryczny samochód BMW i3 oraz ponad 3 tys. e-kart podarunkowych Allegro o wartości 50 zł. Każda płatność kartą Pekao zwiększa szansę na wygraną

Wizjonerska stylistyka BMW i3 wyznacza standardy samochodu przyszłości. Innowacyjny napęd BMW eDrive nie tylko nie emituje spalin, ale umożliwia też niemal bezgłośną jazdę. BMW i3 było najchętniej kupowanym autem tego typu w Polsce w 2019 roku. Otrzymało ono również prestiżową nagrodę Green Car of the Year przyznawaną przez międzynarodowe jury z 25 krajów. Teraz klienci Banku Pekao zyskują szansę, żeby najnowszy model elektrycznego BMW i3, pojazdu przyjaznego środowisku, trafił w ich ręce.

Działania na rzecz ochrony środowiska są elementem strategii biznesowej Banku Pekao S.A. Bank udziela preferencyjnych kredytów i pożyczek na inwestycje związane z ochroną środowiska, ogranicza ilość zużywanego papieru, np. zachęcając klientów do rezygnacji z wyciągów papierowych, a do produkcji materiałów reklamowych używany jest papier pochodzący z recyklingu.

W loterii mogą wziąć udział zarówno obecni, jak nowi klienci indywidualni oraz klienci biznesowi Banku Pekao, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy posiadać kartę debetową do konta lub kartę kredytową Mastercard wydaną przez Bank Pekao SA i zgłosić swój udział w loterii na stronie www.pekaoloteria.pl .

Im więcej płatności kartami, tym większa szansa na wygraną. Każda płatność kartą debetową lub aplikacją PeoPay to dwa losy w loterii. Za płatność kartą kredytową otrzymamy aż cztery losy. Zatem płacąc za codzienne zakupy zwiększamy szansę na wygraną.

Dodatkowo uczestnicy loterii mogą zwiększyć swoją szansę na wygraną i zyskać do 200 losów:

• każdy klient który zapisze swoją kartę do programu lojalnościowego Mastercard Bezcenne Chwile otrzyma dodatkowe 100 losów.

• kolejne 100 losów można otrzymać za skorzystanie z oferty Pożyczki Ekspresowej.

Poza BMW i3 w loterii do wygrania jest aż 3220 e-kart podarunkowych Allegro o wartości 50 zł każda. Można je wykorzystać na dowolne zakupy w tym popularnym serwisie. E-karty losowane będą co pięć dni od 22 października 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. Rejestracja w loterii rozpoczyna się już 1 października 2020 r., a pierwszym dniem zbierania losów jest następny dzień po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W losowaniu nagród biorą udział płatności bezgotówkowe wykonane do 1 stycznia 2021 r. Jeśli klient posiada więcej niż jedną kartę w Pekao, to wszystkie karty zostaną automatycznie zapisane do udziału w loterii. Wystarczy raz zgłosić swój udział. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 20 stycznia 2021 roku.

Więcej szczegółów na stronie: www.pekaoloteria.pl oraz www.pekao.com.pl.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

