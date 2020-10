Energetyka. Region bałtycki połączy się z Polską

Będzie mniejsza zależność od dostaw z Rosji - 720 mln euro na połączenie sieci energetycznej państw bałtyckich z Polską.

Szefowa KE Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek rano porozumienie w sprawie przeznaczenia 720 mln euro na połączenie sieci energetycznej państw bałtyckich z Polską. Inwestycja ma zmniejszyć zależność energetyczną Litwy, Łotwy i Estonii od dostaw energii z Rosji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej we wspólnym oświadczeniu z przywódcami państw bałtyckich i Polski podkreśliła, że połączenie elektroenergetyczne państw bałtyckich z resztą Europy zakończy ich izolację i ograniczy nadmierną zależność regionu od jednego źródła importu energii.

Robimy duży krok naprzód w stronę łączenia Europy. Pokazujemy europejską solidarność w praktyce. Ostatniej nocy przyznaliśmy 720 mln euro z mechanizmu „Łącząc Europę”, aby połączyć bałtycką sieć energetyczną z resztą Europy – powiedziała Ursula von der Leyen.

W efekcie tego projektu zakończy się izolacja rynku energii państw bałtyckich.

Większość tych funduszy zostanie przeznaczona na nowy interkonektor na Morzu Bałtyckim. Ograniczy on nadmierną zależność regionu od jednego źródła importu energii, łącząc region z resztą Unii Europejskiej – wskazała Ursula von der Leyen.

Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności regionu, energia to filar bezpieczeństwa - podkreślał z kolei premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnego oświadczenia. Dziękował KE za współpracę w obszarze energetyki i podpisanie porozumienia.

Energia jest filarem bezpieczeństwa i filarem współpracy gospodarczej i musimy robić wszystko, żeby realizować wspólnie cele energetyczne – powiedział Mateusz Morawiecki.

Podpisanie umowy określił jako istotny krok, który pomoże przezwyciężyć izolację energetyczną państw bałtyckich.

_W ten sposób pokazujemy solidarność z państwami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią. To także bardzo ważny krok do przodu, jeśli chodzi o współpracę energetyczną. Energia to bardzo istotny czynnik ekonomiczny. Bezpieczeństwo źródeł dostaw energii to warunek wstępny stabilności i siły naszego regionu - dodał Mateusz Morawiecki.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda powiedział, że UE powinna „zrobić wszystko, co w jej mocy, aby uniezależnić nasz system od krajów trzecich”.

Państwa członkowskie UE uzgodniły propozycję Komisji dotyczącą zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Najwięcej środków - 720 mln euro - przeznaczono na Baltic Synchronization Project, który ma zintegrować rynki energii elektrycznej Estonii, Łotwy, Litwy i Polski poprzez interkonektor.

Nowe środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę Harmony Link - kabla elektroenergetycznego łączącego Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie. Kabel stanie się elementem składowym przyszłej sieci morskiej na Morzu Bałtyckim.

PAP/RO