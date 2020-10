Amazon ma problem. Blisko 20 tys. pracowników z Covid-19

Od marca br ponad 19,8 tys. pracowników Amazona zachorowało na Covid-19. Mimo to koncern nie wstrzymał pracy

Liczba ta obejmuje pracowników sezonowych, jak i tych, którzy mogli się zarazić poza miejscem pracy.

Choć Amazon spotyka się z dużą krytyką ze strony związków zawodowych, to ani na chwilę nie wstrzymał pracy magazynów. Za to trzeba oddać, że mocno podkręcił wyniki finansowe. Od kwietnia do czerwca sprzedaż wzrosła o 40 proc. do 88,9 miliarda dolarów. A kwartalny zysk koncernu w wysokości 5,2 miliarda dolarów był największy od czasu powstania firmy w 1994 roku.

Amazon i jej spółka zależna - Whole Foods zatrudniają 1,37 mln osób.

Czytaj też: Za zakupy zapłacisz dłonią. Nowość w Amazonie

Money.pl/KG