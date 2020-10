Premier: Zmarzlik po raz drugi najlepszy na świecie

Zrobił to!!!!! Jest Wielki! Fantastyczny! Bartosz Zmarzlik #95 PO RAZ DRUGI NAJLEPSZY NA ŚWIECIE!!! - napisał w sobotę na Facebooku premier Mateusz Morawiecki

Po niezłym starcie przyciął do krawężnika i na przeciwległej prostej wyprzedził po wewnętrznej Madsena i Woffindena. Duńczyk próbował jeszcze odpowiedzieć na drugim okrążeniu, ale Polak jeszcze zbliżył się do Lindgrena. Zmarzlik i Lindgren wjeżdżają do finału, ale to Polak jest mistrzem świata - napisał premier. „Mistrz, nasz Mistrz” - dodał.