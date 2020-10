W Brazylii nadal tragiczna sytuacja

Jak poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia podczas ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 26 310 nowych przypadków koronawirusa i 599 zgonów na Covid-19.

Według danych ministerstwa od 27 września do 3 października łącznie zarejestrowano 162 532 przypadki koronawirusa, to jest o 27 tysięcy mniej niż podczas poprzedniego tygodnia. Liczba przypadków śmiertelnych również uległa w tym czasie (tydzień do tygodnia) zmniejszeniu z 4 874 do 3 982.

Według stanu na sobotę, od początku pandemii odnotowano w Brazylii 4 906 833 przypadków zakażeń i 145 987 zgonów. Ponad 85 proc. zainfekowanych koronawirusem (4 248 574)wyzdrowiało, 512 272 pacjentów jest nadal pod stałą opieką lekarzy. Na 1 mln. ludności przypada 23 350 przypadków zakażeń i 695 zgonów.

Brazylia, w której pierwszy przypadek koronawirusa zarejestrowano 26 lutego 2020 roku, zajmuje trzecie miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach, w statystyce zakażeń i drugie , po Stanach Zjednoczonych, w statystyce zgonów.

PAP/ as/