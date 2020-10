Zapowiedź wzrostu akcyzy zwiększyła import aut

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski we wrześniu wyniosła 88 626 sztuk, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Od początku stycznia do końca września sprowadzono do kraju 630 492 samochody osobowe, o 17,5 proc. mniej niż przed rokiem. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach poziom importu może osiągać rekordowe wyniki przekraczające 100 tys. sztuk. A to wszystko za sprawą zapowiadanych zmian w naliczaniu podatku akcyzowego, który znacznie podniesie finalny koszt sprowadzenia auta. Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec 2016 roku. Zapowiedzi zmiany przepisów w listopadzie zaowocowały ponad 100-tysięcznym wynikiem importu w grudniu – informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Średni wiek sprowadzonych pojazdów wyniósł 11 lat i 11 miesięcy, a w samym wrześniu - o 1 miesiąc mniej. Samochody z silnikami diesla we wrześniowym imporcie aut osobowych stanowią 42,1 proc. Trend spadkowy utrzymuje się od marca tego roku, a obecnie (trend 12-miesięczny) spadł do poziomu 43,1 proc.

Źródło: IBRM SAMAR

We wszystkich województwach liczba sprowadzonych od początku roku samochodów używanych jest mniejsza niż w ubiegłym. Najwięcej aut zarejestrowano w woj. wielkopolskim (81 856 szt.), które wykazało jednocześnie najmniejszy w skali kraju procentowy spadek importu w porównaniu z poprzednim rokiem (-13,5 proc.).

Ranking TOP 10 krajów, z których w bieżącym roku najczęściej importowane są samochody do Polski

Niemcy - 327 107 szt. (-26,0 proc.) Francja - 62 033 szt. (-16,7 proc.) Belgia - 48 123 szt. (-10,6 proc.) Holandia - 32 049 szt. (-0,4 proc.) Stany Zjednoczone - 27 588 szt. (13 proc.) Włochy - 23 484 szt. (-20,4 proc.) Szwecja - 19 897 szt. (17,4 proc.) Szwajcaria - 19 691 szt. (-7,6 proc.) Austria - 17 999 szt. (-4,4 proc.) Dania - 17 565 szt. (-8,8 proc.)

Ranking najczęściej sprowadzanych marek w 2020 roku

Volkswagen - 69 850 szt. Opel - 61 367 szt. Ford - 56 511 szt. Audi - 53 551 szt. Renault - 40 133 szt. BMW - 38 399 szt. Peugeot - 31 177 szt. Mercedes - 29 246 szt. Citroen - 28 635 szt. Toyota - 21 122 szt.

Dane dotyczą samochodów osobowych z pominięciem minibusów zbudowanych na bazie aut użytkowych, np.: Volkswagen Transporter, Renault Trafic czy Mercedes Sprinter.

